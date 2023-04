Pedelecfahrer lebensgefährlich verletzt

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Gescher.

Lebensgefährliche Verletzungen hat am Mittwochmorgen ein 83 Jahre alter Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall in Gescher erlitten. Der Gescheraner überquerte gegen 9.20 Uhr die Bahnhofstraße, wahrscheinlich vom Schlesierring aus kommend. So heißt es in einer Meldung der Polizei.

Der Pedelecfahrer nutzte dazu die Querungshilfe eines Gehwegs. Kurz bevor er die andere Straßenseite erreichte, touchierte ein 38-jähriger Autofahrer aus Reken das Hinterrad des Seniors, weshalb dieser stürzte.

Der Rekener hatte die Bahnhofstraße aus Richtung Bundesstraße 525 aus befahren. Mit einem Hubschrauber brachte der Rettungsdienst den Schwerstverletzten nach Angaben der Polizei in das Universitätsklinikum Münster.