Giftige Substanz nach Lkw-Brand auf A 1

Um verunreinigtes Erdreich im Böschungsbereich abzutragen, sei der Autobahnabschnitt zwischen Greven und Münster-Nord in Fahrtrichtung Dortmund seit dem Morgen erneut voll gesperrt, sagte eine Polizeisprecherin. Die oberste Erdschicht müsse entsorgen werden, um zu verhindern, dass eine entstandene giftige Substanz in die nahegelegene Ems und ein angrenzendes Naturschutzgebiet gelangen, schilderte die Sprecherin. An der A1 habe sich ein Stau von rund sechs Kilometern gebildet.

Mischung aus Löschwasser und Desinfektionsmittel

Das Desinfektionsmittel hatte sich beim Brand und den folgenden Löscharbeiten am Dienstag mit Löschwasser und -schaum sowie ausgelaufenem Diesel zu einer giftigen Mischung verbunden und war eine Böschung hinuntergelaufen. Laut Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH sollte der eingesetzte Bagger mit Hilfe eines Krans in die Böschung gehoben werden. Die Arbeiten würden bis in die Nachmittagsstunden dauern, sagte die Sprecherin.

Fahrer blieb unverletzt

Der Lastwagen mit Anhänger war aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten und brennende Flüssigkeit auf die Fahrbahn gelaufen. Tanklöschfahrzeuge mit bis zu 100 Einsatzkräften waren im Einsatz. Der Lkw-Fahrer hatte sich unverletzt retten können. Der Abschnitt von Bremen nach Köln war schon am Dienstag ab Greven stundenlang gesperrt worden.