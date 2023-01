Schnee und Glätte führen zu vielen Unfällen im Münsterland

Nachdem es in der Region geschneit hat, wurden aus verschiedenen Bereichen am Donnerstagmorgen witterungsbedingte Unfälle gemeldet. Besonders betroffen waren die Kreise Coesfeld und Warendorf.

Wie ein Sprecher der Kreispolizei Coesfeld berichtet, wurden im Zuständigkeitsgebiet rund 30 Unfälle gemeldet. Schwerpunktmäßig krachte es vor allem im Bereich des Nordkreises (Havixbeck, Nottuln und Billerbeck) bis Lüdinghausen. Es blieb bei Sachschäden. Verschont blieben hingegen die Verkehrsteilnehmer rund um die Orte Nordkirchen, Ascheberg und Olfen.

25 Unfälle im Kreis Warendorf

Im Kreis Warendorf wurde die Polizei-Leitstelle am Donnerstagmorgen ab 6.45 Uhr über Unfälle informiert. Gemeldet wurden ab diesem Zeitpunkt rund 25 Unfälle wegen Straßenglätte im südlichen Bereich des Kreises. Auch bei diesen Vorfällen kamen keine Personen zu Schaden.

Elf Unfälle ereigneten sich nach einer ersten Zwischenbilanz im Kreis Borken. Wie die Kreispolizei berichtet, wurde dabei eine Person leicht verletzt. Im Kreis Steinfurt gab es einen glättebedingten Unfall einer Radfahrerin, außerdem landete ein Auto im Straßengraben.

Keine Unfälle wurden am Donnerstagmorgen aus dem Stadtgebiet Münster gemeldet.

Der Westen wird weiß ❄️☃️Derzeit zieht ein großes Schneefallgebiet durch Nordrhein-Westfalen. Alle Fahrzeuge unserer Autobahnmeistereien sind im Einsatz. Fahrt vorsichtig 👋 Alle Infos zum Thema Winterdienst findet Ihr auch in unserem Flyer ➡️ https://t.co/jwxLGneOHJ pic.twitter.com/EVMQTHYpoS — Autobahn Westfalen (@Autobahn_Westf) January 19, 2023

250 Kilometer Stau in NRW

Auch in anderen Teilen Nordrhein-Westfalens sorgte der Schnee am Donnerstagmorgen für Verkehrsbehinderungen. Laut dem WDR-Verkehrsstudio gab es auf den Autobahnen im Land bis zu 250 Kilometer Stau. In Wuppertal wurde der Busverkehr komplett eingestellt, auch in anderen Städten fuhr der ÖPNV nur eingeschränkt. Im Sauerland und im Bergischen Land hatten Lastwagen Probleme an den Steigungen. Besonders betroffen war ein Streifen von Bergisch Gladbach über Wuppertal und Essen bis ins nördliche Ruhrgebiet.

Auch in den kommenden Tagen rechnet der Deutsche Wetterdienst mit kaltem Winterwetter und Glättegefahr. In der Nacht auf Freitag könnte es insbesondere im Süden des Landes einzelne Schneeschauer geben. Auf einigen Strecken müssten Autofahrer mit gefrierender Nässe rechnen.