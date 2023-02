Massive Internet-Störungen bei Glasfaser-Kunden

Seit Donnerstagnachmittag gibt es massive Probleme bei Kunden der Deutschen Glasfaser. Zahlreiche Nutzer aus dem Münsterland berichten von großen Störungen beim Internet, dem Festnetz und TV.

Zum Teil funktioniere fast gar nichts, andernorts ist die Internet-Geschwindigkeit extrem langsam.

Überregionale Glasfaserleitung beschädigt

Wie die Deutsche Glasfaser mitteilt, sind die Probleme bekannt. „Es handelt sich um einen physischen Kabelschaden“, sagt Pressesprecher Dennis Slobodian auf Nachfrage unserer Redaktion. Eine überregionale Glasfaserleitung sei gebrochen. „Der Schaden wurde zwischen Ostbevern und Senden lokalisiert“, so Slobodian. Betroffen seien große Teile des Münsterlandes und weitere Gebiete in NRW und in Niedersachsen.

Es handele sich nicht um Komplettausfälle, sondern es gäbe nur massive Bandbreitenprobleme bei den betroffenen Haushalten, wie der Sprecher der Deutschen Glasfaser mitteilt.

„ Oft sind Tiefbauarbeiten der Grund. “ Glasfaser-Pressesprecher Dennis Slobodian über den möglichen Grund für den Kabelbruch

Warum die Glasfaserleitung gebrochen ist, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. „Oft sind Tiefbauarbeiten der Grund“, sagt Dennis Slobodian. Da das Kabel nur von einem Dienstleister angemietet sei, sei dieser auch für die Reparatur zuständig, heißt es von der Deutschen Glasfaser. Diese Arbeiten würden aktuell aber unter Hochdruck laufen.

Seit Freitag gegen 11.30 Uhr seien provisorisch Ersatzkabel im Einsatz, die zumindest eine etwas höhere Bandbreite und somit bessere Internetgeschwindigkeit ermöglichen sollen. Wann aber die volle Bandbreite und die volle Internet-Geschwindigkeit wieder hergestellt ist, könne noch nicht gesagt werden.

Internet-Ausfall auch in Düsseldorf – 15.000 Kunden betroffen

Auch in Düsseldorf gab es massive Probleme mit dem Glasfaser-Netz. Ein Bagger hat bei Bauarbeiten an der Düsseldorfer Königsallee 17 Glasfaserkabel durchtrennt. Daraufhin waren die Internetseiten vieler Landesbehörden nicht mehr erreichbar. Betroffen waren 15.000 Kunden sowie der Mobilfunk. Die Webseiten etwa von Landesumweltamt, Polizei, Statistischem Landesamt, Justiz und einigen Ministerien waren am Freitag über Stunden nicht erreichbar. Ein Bagger habe auf der Düsseldorfer Königsallee 17 Glasfaserkabel durchtrennt, sagte ein Telekom-Sprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Es müssten mehrere Ersatzkabel verlegt werden. Das werde mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Teilweise seien auch die Telefonie und die Telearbeit betroffen, sagte eine Sprecherin von IT.NRW, dem Technik-Dienstleister des Landes. Wie die Telekom auf ihrer Webseite mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 11 Uhr. Bürger, die eilige Rechtsanliegen haben, wie bei Abschiebungen im Asylrecht oder Versammlungsrecht, sollen sich per Telefon melden oder die Postkästen and den Gerichten nutzen. Darauf weist das OVG in Münster hin.