Glätte und Schneechaos drohen im Münsterland

Von frühlingshaftem Wetter kann derzeit keine Rede sein. Der Winter schlägt noch einmal zu, bevor er sich für's Erste verabschiedet – und bringt Gefahren mit sich. Ein Ausblick auf das Wetter in den nächsten Tagen und am Wochende.

Der offizielle Frühlingsanfang ist dieses Jahr auf den 20. März datiert. Trotzdem warten viele Menschen sehnsüchtig auf die Zeit, in der die Sonne länger als ein paar Minuten hinter den Wolken hervorkommt. Doch damit ist leider auch in den nächsten Tagen noch nicht zu rechnen.

Morgendliche Schneeüberraschung

„Ich habe mich gefreut, als ich heute Morgen aus dem Fenster geschaut habe“, erzählt eine Fußgängerin – eingepackt in eine dicke Winterjacke – in Münster im Interview. Nach einem schneereichen Dienstagmorgen (7.März), an dem viele Flocken vom Himmel fielen, aber nicht liegenblieben, werden auch die folgenden Tage nass und kalt. In der Nacht zu Mittwoch (8. März) lockert es zwar auf, die Temperaturen fallen allerdings bis unter 0 Grad und sorgen für glatte Straßen.

Tief "Diethelm" bringt Gefahren mit

Jürgen Schmidt, Geschäftsführer des Dienstleisters "WetterKontor", warnt: „Nach den milden Tagen sind den meisten Menschen die Gefahren selten bewusst.“ Diese drohen vor allem am Mittwochmorgen (8. März): Je weiter es im Münsterland Richtung Süden geht, desto mehr Schnee bringt das Wettertief „Diethelm“ mit, sorgt bei tagsüber 4 Grad für weiße Landschaften und könnte vereinzelt für ein Schneechaos sorgen. Auch in der Nacht zu Donnerstag (9. März) soll es wieder glatt werden. Der Tag verläuft ähnlich wie der Mittwoch, das Wettertief bringt auch bei 7 Grad Schnee in die Region.

Hoffnung auf Sonne am Wochenende

Das Wochenende verspricht Besserung: Laut Vorhersage werden für Freitag (10. März) milde Temperaturen um die 9 Grad und Sonnenschein angekündigt. Die Temperaturen sollen am Samstag (11. März) konstant bleiben, bevor es dann am Sonntag (12. März) wieder mit Schnee und Regen im Wechsel weitergeht.

Gute Aussichten

Doch es ist Licht am Ende des „Schlechtwetter-Tunnels“ zu sehen: „Nächste Woche wird es tagsüber mit bis Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad milder“, sagt Diplom-Meteorologe Schmidt.