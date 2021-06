Bernadette Göcke kennt diesen euphorischen Blick ganz genau. Dieses Glücksgefühl, wenn ihre Gäste oder Kunden entgegennehmen, was sie an Köstlichkeiten für sie zusammengestellt hat. „Schon beim Anblick des Picknickkorbs kommt Freude auf“, sagt die Gastgeberin aus Wettringen. Wie bei einem Geschenk. Durch und durch positiv besetzt ist das Thema Picknick – und Bernadette Göcke kennt als Vermieterin von Ferienwohnungen, Eventveranstalterin und Betreiberin eines Lädchens mit regionalen Produkten gleich auch noch viele idyllische Plätze in Wettringen und Umgebung, wo sich eine Decke gut ausbreiten lässt. Entlang des Flusslaufs der Vechte oder „einfach auf einer Wiese“: Für Bernadette Göcke ermöglicht ein Picknick, auch vertraute Orte neu zu erleben und dort den Wohlfühlfaktor zu entdecken. Ein Erlebnis, das mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie noch einmal einen Auftrieb erlebt habe.

Picknick als Lebensmotto

Und mit den Münsterländer Picknicktagen vom 18. bis 20. Juni (Freitag bis Sonntag) zelebriert Münsterland e.V. das Picknick als Konzept für eine ganze Region: An einem Wochenende bieten Städte und Gemeinden, Verkehrsvereine und Gastronomen eine Fülle von Picknick-Komplett-Konzepten an. Von der Oldtimer-Spritzfahrt mit gefülltem Korb auf dem Rücksitz bis zum Selfmade-Picknick vor Schlosskulisse: Das Wochenende im Zeichen der karierten Decke im Gras will zeigen, wie viel Potenzial im Picknick steckt. „Hier im Münsterland sind die Menschen sehr naturverbunden, gesellig und haben viel Freude an leckeren, regionalen Produkten“, erklärt Melanie Schlüters von Münsterland e.V. „Deswegen ist Picknick hier ein richtiges Lebensgefühl und passt wunderbar zum Regionsmotto ,Das gute Leben’. Nirgendwo sonst in Deutschland finden sich so viele schöne Picknickplätze.“

Der Verein hat daher Wege entwickelt, das Format „Picknick“ nicht nur im Tourismus-Sektor zum Thema zu machen, sondern auch zu einem Baustein in den Bereichen Kultur und Wirtschaftsförderung, der Projekte in der Region fördern soll. „Kulturschaffende können sich bei uns kostenfrei Picknick-Equipment für Kultur-Picknick-Events ausleihen oder zu guten Konditionen erwerben“, erklärt die Projektkoordinatorin. Auch für die Gastronomie könne Picknick ein Zusatzgeschäft bedeuten, wenn beispielsweise die Plätze in der Außengastronomie belegt sind und man die Radfahrtouristen nicht abweisen oder vorbeiziehen lassen möchte. Selbst Business-Veranstaltungen erhalten durch ein Picknick eine sympathische und regionale Komponente.

Regionale Kost

Erst recht, wenn die Picknicker den geografischen Bezug schmecken können. Melanie Schlüters: „Picknick hat immer etwas mit Essen zu tun. Und das, was in den Korb kommt, soll möglichst aus dem Münsterland kommen.“ Und der Bezug der Region zum Pausemachen unter freiem Himmel sei absolut authentisch: „Picknicks haben Tradition: In der Landwirtschaft wurde früher ein gepackter Korb mit Essen zum Feld gebracht. Das ist ein Picknick in seiner klassischen Form, eine Pause, ein Innehalten. Jeder Münsterländer hat eine Kindheitserinnerung an ein Picknick, zum Beispiel eine Radtour mit prall gefüllten Satteltaschen, ein Spaziergang mit Bollerwagen oder eine Wanderung, bei der am Wegesrand gepicknickt wurde.“ Im Rahmen der Münsterländer Picknicktage lässt sich diese Erinnerung auffrischen und zeitgemäß interpretieren.

Schöne Kulissen, leckeres regionales Essen und Menschen, die die Pause auf der Decke lieben: Das Picknick sei typisch fürs Münsterland, finden Vermarkter der Region – und schaffen Mehrwerte für Kultur und Wirtschaft. | www.muensterland.com/picknicktage

Top-Picknickplätze im Münsterland

Aasee in Münster Dülmener Wildpferdebahn Aasee in Ibbenbüren Kunsthalle Hense, Gescher Allwetterzoo Münster Kulturgut Haus Nottbeck, Oelde Niedrigseilgarten Groß Reken Wacholderheide Klatenberge, Telgte Kreislehrgarten, Steinfurt Naturschutzgebiet Ichterloh Burg Hülshoff, Havixbeck Rieselfelder, Münster

Zero-Waste-Tipps

Mit einem guten Gefühl in der Natur picknicken, ganz ohne Abfälle: Zero-Waste eben! Wie? Hier ein paar Tipps:

Mehrweg statt Einweg : Getränke in wiederverschließbaren Bügelflaschen mitnehmen. Heißgetränke in Thermosflaschen. Besteck kommt aus dem Küchenschrank und Gläser ebenfalls. Alles gut mit Küchenhandtüchern umwickeln.

: Getränke in wiederverschließbaren Bügelflaschen mitnehmen. Heißgetränke in Thermosflaschen. Besteck kommt aus dem Küchenschrank und Gläser ebenfalls. Alles gut mit Küchenhandtüchern umwickeln. Essen ab ins Glas! Salat, Dips, Snacks einfach in vorhandene Schraubgläser füllen, zudrehen, fertig! Später kann alles wieder mit nach Hause genommen werden.

Salat, Dips, Snacks einfach in vorhandene Schraubgläser füllen, zudrehen, fertig! Später kann alles wieder mit nach Hause genommen werden. Brot im Stoffbeutel : Brot einfach in einen Stoffbeutel packen oder in ein sauberes Geschirrtuch einwickeln. Selbiges mit Obst.

: Brot einfach in einen Stoffbeutel packen oder in ein sauberes Geschirrtuch einwickeln. Selbiges mit Obst. Einwegfolien vermeiden : Materialien wie Frischhalte- oder Alufolie können z. B. durch ein Bienenwachstuch ersetzt werden. Auch vorhandene Frischhalteboxen eignen sich dafür. Angeschnittenes Obst und Gemüse können darin genauso transportiert und aufbewahrt werden wie belegte Brötchen oder Sandwiches.

: Materialien wie Frischhalte- oder Alufolie können z. B. durch ein Bienenwachstuch ersetzt werden. Auch vorhandene Frischhalteboxen eignen sich dafür. Angeschnittenes Obst und Gemüse können darin genauso transportiert und aufbewahrt werden wie belegte Brötchen oder Sandwiches. Stofftücher statt Servietten: Klein geschnittene Stoffreste aus alten Geschirrtüchern ersetzen Servietten oder Taschentücher, wenn mal was daneben geht. Stoffreste bereits zu Hause anfeuchten, mitnehmen und später in die Waschmaschine.

