Wurst oder Veggie – die Entscheidung am Grill

Münster

In der Küche, spätestens jedoch am Grill scheiden sich die Geister: Die einen schwören aufs Steak - immer mehr Menschen aber verzichten auf Fleisch. Und das ist kein Phänomen exklusiv in den hippen Großstadtszenevierteln. Boulette oder Böhnchen? Zwei Meinungen . . .

Von Gunnar A. Pier und Stefan Werding