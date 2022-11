Viel mehr gemeldete Grippefälle in NRW und im Münsterland

<strong>Welchen Schutz bringt die Grippeimpfung?</strong> <br>Keinen 100-prozentigen. Trotz Impfung kann man erkranken. Der saisonale Impfstoff enthält Bestandteile der Virusvarianten, die für die kommende Saison erwartet werden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO legt die Zusammensetzung für den Impfstoff jedes Jahr bereits im Frühjahr fest. Die Viren verändern sich jedoch schnell. Es sei möglich, „dass die in der folgenden Saison hauptsächlich auftretenden Influenzaviren nicht so gut mit den im Impfstoff enthaltenden Virusstämmen übereinstimmen“, schreibt das RKI. <br>Bei einer sehr guten Übereinstimmung könne die Schutzwirkung bei jungen Erwachsenen bei bis zu 80 Prozent liegen. Aufgrund ihrer reduzierten Immunantwort können ältere Menschen ihr Risiko, an einer Influenza zu erkranken, nur etwa halbieren. Eine Erkrankung verläuft bei geimpften Personen in der Regel milder als bei Ungeimpften.

Foto: picture alliance/dpa | Oliver Berg