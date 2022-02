Grundschulen hissen die weiße Fahne

Die Lehrerinnen und Lehrer an den Grundschulen ergeben sich: Viele Infekte, chaotische Regeln, ausgebranntes Personal, verzweifelte Eltern und verunsicherte Kinder lässt sie die weiße Fahne hissen.

Veränderte Testverfahren bringen Lehrkräfte und Schüler an Rand ihrer Kräfte

Wie hier an der Martin-Luther-Schule in Coesfeld lassen Lehrerinnen und Lehrer weiße Fahnen aus den Fenstern hängen.

Grundschulen unter anderem in Warendorf, Freckenhorst, Ahlen, Dülmen und Coesfeld haben am Mittwoch weiße Fahnen gehisst. Damit wollen sie zeigen, dass sie angesichts der Corona-Tests am Limit sind. Die Initiative geht auf den Verband Bildung und Erziehung (VBE) und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zurück.