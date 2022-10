Schaurige Ausflüge und Termintipps rund ums Münsterland

Gruselzeit am 31. Oktober: Auch in Münster und Umgebung wird wieder Halloween gefeiert. Wir haben geschaut, wo man sich am besten gruseln kann, nehmen die unheimlisten Orte der Region ins Visier und geben Tipps für eine gelungene Party.

Kostümierte Kinder mit Taschen für Süßigkeiten („Süßes oder Saures“) ziehen am Halloween-Abend durch die Stadt. Als Halloween wird die Feier des Vorabends vom Allerheiligenfest in der Nacht vom 31.10. zum 1.11. bezeichnet.

Etwas Grusel gefällig? Am 31. Oktober schleichen sich zu Halloween Kindergrüppchen durch Wohngebiete und klingeln an Haustüren, um „Süßes oder Saures“ zu ergattern. Einige Orte im Münsterland berufen sich schon Tage vorher auf ihren Gruselfaktor.

Eine historische Themenführung „Hexenzauber – Hexenwahn“ führt in die verwinkelten Gassen des Stadtkerns von Tecklenburg und bis hinauf zur Burgruine. Die Teilnehmer sind eingeladen, kostümiert teilzunehmen.



29. Oktober (Sa), 16.30 Uhr Tourist Info/Am Markt 7, Tecklenburg Anmeldung unter 05482/93890) Erwachsene 9 Euro, Kinder 4 Euro

Schaurige Geschichten hat auch der Nachtwächter in Lüdinghausen über sein Städtchen auf Lager. Am 30. und 31. Oktober weist er den großen und kleinen Teilnehmern seiner Führung den Weg zu den Stellen im Ort, an denen es spuken soll. Führungen für Erwachsene 30./31. Oktober (So/Mo), 20 Uhr 10 Euro Führung für Kinder (8-12 Jahre)



31. Oktober (Mo) 18 Uhr Erwachsene 10 Euro, Kinder 8 Euro Lüdinghausen Anmeldungen unter 02591/78008

Das sind die unheimlichsten Orte im Münsterland Der Teinuhrshund ist die münsterländische Antwort auf den Hund von Baskerville. Er muss pechschwarz gewesen sein, so schwarz wie die Nacht, in der er umging. Er starrte einen mit seinen zwei bösen Augen an mit einem furchtbaren Blick. „Twee Augen äs ne füerige Klucke“, abends gegen zehn Uhr zog er bis zum „Hunnebaum“ und schleppte dabei eine eiserne Kette hinter sich her. Die Leute schlossen die Fenster, bekreuzigten sich und „biewerten“ mit angehaltenem Atem. Sie flüsterten: „He gaiht wier üm!“ Solange, bis ihn ein mutiger Kerl mit Hilfe eines Leiterwagens bannte. Foto: Wilfried Gerharz Die Teufelseiche in der Davert bei Davensberg steht für diese unwirtliche Gegend voller Wiedergänger und Spukgestalten. In die Davert wurden Geister wie der Rentmeister Schenkewald verbannt, der viele Leute ungestraft um Hab und Gut gebracht hatte. Nach seinem Tod fand er im Grab keine Ruhe, sondern musste im Schloss Drensteinfurt umgehen. Besonders in der Schreiberstube wühlte er in den Papieren herum und brachte alles durcheinander – bis ihn ein Pater aus Münster in die Davert verbannte. Noch heute sieht man ihn dort auf wilder Fahrt in einer Kutsche. Foto: Wilfried Gerharz Die Kinder von Emsdetten hatten einen guten Grund, das Venn nicht zu betreten: „dat Vienmörken“, das Vennmütterchen. Und mit dem drohten die Eltern: „Dat Vienmörken haalt di!“, das Vennmütterchen holt dich. Hinter einem Torfstapel soll die Alte hin und wieder aufgetaucht sein. Und keiner kann einem sagen. War das Vennmütterchen ein böser oder ein guter Geist? Foto: Wilfried Gerharz Die Mersche zu Tilbeck in Havixbeck war die Frau des Meiers von Tilbeck. Sie kam in ein Gasthaus, um dort ihren Durst zu löschen. Es war schon in den Abendstunden. Als die gute Frau bezahlen wollte kramte sie in einem Beutel, der sehr prall war. Dabei murmelte sie vor sich hin: „Dusend, dusend, kinen Deut“. Das beobachteten Landsknechte, die ihr später auflauerten, sie erschlugen und ihre Geldkatze stahlen. Dabei trug die Frau gar kein Geld, sondern nur lauter Schusternägel mit sich. Diese Nägel waren es, die die Männer überführten. Sie wurden dort hingerichtet, wo heute noch das Mordkreuz Mersche Tilbeck steht. Das Mordkreuz soll Passanten dazu bewegen, für die arme Seele der Mersche Tilbeck zu beten. Da sie vor ihrem Tod nicht mit den Sterbesakramenten versehen wurde, blieb ihr der Weg in das Reich Gottes versperrt. Foto: Wilfried Gerharz In der Nähe der Teufelsklippen in Tecklenburg gab es eine Höhle. Darin trafen sich Hexen und Zauberer, um ihre Zaubertränke zu brauen. Als einmal ein Tecklenburger Graf vorbeikam und das Kreischen und Johlen der Hexen hörte, sank er betäubt nieder. Alle Bewohner des Schlosses hielten ihn für tot. Nur seine Frau nicht. Die ging in der nächsten Nacht in einem weißen Gewand und mit einem Kreuz in der Hand betend zu den Teufelsklippen. Dort stieg aus einem Spalt höhnisch lachend der Teufel empor. Doch die Gräfin betete laut und hielt dem Teufel das Kruzifix entgegen. Der Teufel verschwand, die Gräfin aber kehrte in die Burg zurück und fand ihren Mann wohlauf Foto: Christoph Steinweg, LWL-Museum für Naturkunde Im Haus Marck in Tecklenburg steckt ein Schreckstein in einer Wand, der an einen Kinderkopf erinnert. Er soll die „Weiße Frau“ oder „Witte Juffer“ daran hindern, den Bewohnern zu nahe zu kommen.Die Weiße Frau war zu Lebzeiten eine junge Gräfin in Tecklenburg, der ihre Schönheit wichtiger war als alles andere. Als ihr jedoch vorhergesagt wurde, dass ihre sieben Töchter viel schöner als sie selbst werden würden, ermordete sie die ersten fünf Kinder und beschuldigte die Kindfrau des Mordes.Als sie merkte, dass auch die beiden letzten Mädchen viel schöner wurden als sie selbst, schreckte die Gräfin vor neuen Morden nicht zurück und schob einer alten Frau die Morde in die Schuhe.Deswegen fand ihre Seele nach ihrem Tod keine Ruhe. Seitdem streift sie durch die Wälder rund um die Burg Tecklenburg und das Haus Marck. Und wer sie dabei sieht, muss sterben. Foto: Christoph Steinweg/LWL-Museum für Naturkunde Der einstige Herr des Hauses Merfeld in Dülmen, der „tolle Merode“, hatte einen Hund, den außer ihm niemand sehen konnte. Er aß mit ihm an einem Tisch. Dabei konnte man nur sehen, wie das Futter weniger und weniger wurde. Wenn aber jemand aus der Familie Merfeld-Merode bei Dülmen sterben musste, ließ sich immer vorher ein Hündchen sehen – so wie das Freifräulein Therese. Das schoss auf den Hund, als es ihn entdeckte. Doch das Tier wurde größer und größer und sprühte Funken aus seinen glühenden Augen, bis die Therese vor Schreck in Ohnmacht fiel und ein böses Nervenfieber erlitt. Foto: Dülmener Zeitung Die Spinnleonore war ein altes Weib, das oft mit einer Haspel (einer Spule, die beim Spinnen verwendet wird) in der Hand auf einem Schlagbaum gesehen wurde. Zu Lebzeiten hatte sie mit einer zu kurzen Elle die Leute betrogen und musste daher nach ihrem Tod in der Davert ununterbrochen haspeln. Foto: Wilfried Gerharz Sieht schön aus, aber am Grund spielen sich fürchterliche Dinge ab: Da, wo jetzt da heilige Meer bei Hopsten liegt, hat vor alten Zeiten ein Kloster gestanden, dessen Mönche ein gottvergessenes, ruchloses Leben führten. Da sie es gar zu arg trieben und sich nicht bessern wollten, hat der liebe Gott endlich ein Einsehen gehabt und die Mönche samt ihrem Kloster von der Erde getilgt. Damit es nicht wieder aufgebaut werden konnte, ließ er an derselben Stelle ein Meer entstehen. Noch jetzt kann man im Wasser Balken und Trümmer des Gebäudes erblicken, ja, zu gewissen Zeiten, namentlich in der Weihnachtszeit, hört man sogar in der Tiefe des Sees die Glocken läuten und die Mönche singen. Foto: Oliver Langemeyer Im Stift Freckenhorst, vom dem nur noch ein Kreuzgang und eine alte Treppe existieren, lebte einst die Jungfer Eli. Sie war böse, geizig und gottlos. Als ihre Todesstunde kam, schickte man nach dem Pfarrer. Die Jungfer Eli war darüber so erbost, dass sie rief: „Ich sterbe nicht. Schert Euch zum Kuckuck.“ Nach ihrem Tod fing die Eli an, auf Treppen und Gängen, in der Küche und in den Ställen zu spuken. Oft sauste sie wie ein Wirbelwind durch die Abtei. Die Äbtissin fand schließlich einige Geistliche, die die Spukgestalt in die Davert verbannten. Von dort aus kommt sie einmal im Jahr nach Freckenhorst und fährt wie ein Wirbelwind durch das Stift. Und in Tecklenburg-Leeden? Da spukt‘s! Ein Fackelgang führt die kleinen Teilnehmer durch die kleine Gemeinde. Dabei treffen sie auf Hexen und andere unheimliche Gestalten, erfahren Sagenhaftes und erleben eine ganz besonders schön-schaurige Atmosphäre, denn das Gelände zwischen Stiftshaus und Remise ist passend dekoriert. Der Eintritt zu „In Leeden spukt‘s“, das schon zum 14. Mal veranstaltet wird, ist frei.



5. November (Sa), 17-20 Uhr Dorfplatz, Tecklenburg-Leeden

Am Bärenhaus startet an Halloween eine besondere Führung durch den Allwetterzoo: Es geht zu den Gehegen von Tieren, die Angst einflößen und die viele Legenden umranken. Wie viel wirklich daran ist? Die Experten erklären es mit viel Wissen darüber, was den Aberglauben genährt hat. Mit Taschenlampen geht es für anderthalb Stunden durch die Dämmerung.



31. Oktober (Mo) 16-17.30 Uhr Allwetterzoo, Münster Eintritt im Zooeintritt enthalten: Erwachsene 21,90 Euro, Kinder 12,90 Euro

Wilde Tiere, atemberaubende Fotos: Seit Mitte des Monats zeigt das Natural History Museum London die besten Naturfotografien des Jahres an seinem Standort in South Kensington: „Wildlife Photographer of the Year“ heißt der Wettbewerb, zu dem das Museum zum 58. Mal aufgerufen hat. Fotografen aus der ganzen Welt haben wieder beeindruckende Motive abgeliefert, die spektakuläre Momente in der Natur, atemberaubende Tiere, aber auch die Vielfalt der Spezies auf der Erde und die Verletzbarkeit ihrer Lebensräume zeigen. Keine Zeit für einen Trip nach London? Kein Problem, denn das Westfälische Pferdemuseum im Allwetterzoo Münster zeigt 100 der prämierten Fotos vom 3. Dezember bis 10. April als einziger Kulturort in ganz Nordrhein-Westfalen.

Weitere Tipps rund um Halloween

Schlechtes Gewissen, weil sie klingelnden Kindern raue Mengen von Zucker an Halloween aushändigen? Oder weil sie ihre Haustür wegen der Corona-Pandemie nicht öffnen wollen? Das müssen Sie nicht haben: Ebenso wenig wie Eltern, die mit ihren verkleideten Kindern von Tür zu Tür ziehen. Wichtig ist nur, Rücksicht zu nehmen und Maß zu halten. Mit diesen drei Tipps wird Halloween zu einem gelungenen Gruselfest.

Sie suchen noch einen coolen Drink mit Gruselfaktor für Ihre Halloween-Party? Wie wäre es mit einer Bloody Mary mit täuschend echt aussehenden Hexenfingern und einem Glupschauge.

Angsteinflößende Kostüme, falsche Grabsteine und grinsende Kürbisse sollen andere zum lustigen Gruseln bringen - doch für Haustiere kann Halloween tatsächlich zum Fürchten sein. Verkleidungen sind für Tiere kein Spaß, sondern Stress, warnt die Tierschutzorganisation Vier Pfoten.

Lampenwelt.de hilft bei der Dekoration. Besonders sollte für die richtigen Stellen für den Grusel und die richtige Atmosphäre gesorgt werden. Ein paar Tipps für eine unterhaltsame Party gibt es ebenfalls.

Halloween im Kino und TV

Hexen, Vampire und Zombies treiben rund um Halloween auch in TV, auf Youtube oder bei Streaming-Anbietern ihr Unwesen. Während sich viele Eltern sich besorgt fragen, was man dem Nachwuchs an schaurigen Gruselabenteuer zumuten kann, fragen sich andere Erwachsene, welchen neuen filmischen Hokuspokus es dieses Jahr zu Halloween gibt.