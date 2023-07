Einfach magisch: Wir suchen den größten Harry-Potter-Fan des Münsterlandes

Alles begann mit einem Jungen. Elf Jahre alt, schwarze Haare – und auf der Stirn eine feine Narbe in der Form eines Blitzes. Die Geschichte von Harry Potter eroberte die Welt – und verzaubert sowohl Kinder als auch Erwachsene bis heute. Vor 25 Jahren, im Juli 1998, erschien in Deutschland das erste Buch der Reihe: „Harry Potter und der Stein der Weisen.“

Eine ganze Generation ist mit der Geschichte des Jungen aufgewachsen, der an seinem elften Geburtstag erfährt, dass er ein Zauberer ist. Fortan besucht er Hogwarts, die Schule für Hexerei und Zauberei. In den insgesamt sieben Büchern schließt Harry Potter Freundschaften zu Ron Weasley und Hermine Granger, findet seine große Liebe und trifft auf fiese Mitschüler, magische Geschöpfe und zahlreiche Bösewichte. Am Ende steht der Kampf gegen Lord Voldemort, den bösesten Zauberer der Geschichte.

Bücher, Filme, Theaterstück und Merchandise

Bis heute werden nicht nur die Bücher verkauft, auch die acht Filme werden noch immer regelmäßig in Kinos, auf Streamingdiensten oder auch im Fernsehen gezeigt. Und noch viel mehr: In Hamburg läuft seit 2020 das Theaterstück „Harry Potter und das verschwunschene Kind“, Merchandise in Form von Kleidung, Schmuck, Bildern oder Geschirr ist in vielen Fan-Haushalten zu finden.

