Helle Fensterplätze sind sehr begehrt

Mit Freunden an der Spielekonsole an einem großen Bildschirm spielen, es sich mit einem guten Buch auf der Fensterbank gemütlich machen oder den Wackelkontakt in der Schreibtischlampe mit dem richtigen Werkzeug beheben. Das und vieles mehr ist in der Stadtbibliothek möglich. „Am Samstag gehen die ersten umgestalteten Räume in Betrieb“, freut sich Bücherei-Leiterin Birgit Lücke.

Die neunjährige Antonia scheint bereits einen neuen Lieblingsplatz im Familienbereich des Erdgeschosses gefunden zu haben. Die Beine übereinander geschlagen sitzt sie auf einem Polster auf der Fensterbank mit einem Kissen im Rücken und schmökert. „Wenn du noch gucken willst, mach das. Ich bleibe noch hier“, sagt sie zu ihrer Mutter Melanie Krühler, die für den sechsjährigen Vincent Bücher für die Schule ausleihen möchte.

„Game Cube“ geht Mitte September in Betrieb

Im Jugendbereich im Obergeschoss, ist während des Presserundgangs am Mittwochnachmittag ebenfalls einer der Fensterplätze besetzt. „Es ist schön hell und gemütlich“, sagt der 16-jährige Felix. Nur wenig entfernt umschließen Schallschutzwände den so genannten „Game Cube“, der ab Mitte September genutzt werden kann. Vor einem Bildschirm stehen zwei Zweiersofas. „Hier können Computerspiele gespielt oder Filme geguckt werden“, sagt Lücke. „Ob das für andere Gäste vielleicht zu laut ist, müssen wir einfach ausprobieren.“ Für die Belegung des “Game Cube“ sowie für die anderen Räume wird in den kommenden Wochen ein Raumbuchungsprogramm installiert werden.

Kreativraum im Erdgeschoss untergebracht

Wo früher die Kinderbücher im Erdgeschoss standen, ist ein Kreativraum eingerichtet worden. Neben fixierten Werktischen und rollbaren Werkstattwagen werden im Oktober noch zwei bestellte höhenverstellbare Tische erwartet. In einem verschlossenen Schrank steht eine Nähmaschine. Am Samstag von 10 bis 13 Uhr bieten die Mitglieder des Fördervereins der Stadtbücherei erstmals wieder ihre Näh- und Reparaturwerkstatt an. Bislang im Lerntreff im Obergeschoss untergebracht, findet diese nun im Kreativraum statt.

„In den Lerntreff kehren die ersten Schüler und Studenten zurück, um Studienarbeiten zu schreiben“, sagt Lücke. Wer den Lerntreff verlässt, guckt auf eine 15 Meter lange Whiteboard. Darüber soll eine „Bibliothek der Dinge“ im September gestartet werden. “Solche Präsentationsflächen wurden vielfach gewünscht“, erklärt Cordula Mense-Frerich, zweite Vorsitzende des Fördervereins der Stadtbücherei. 170 Bürgerbefragungen hat sie mit weiteren Fördervereinsmitgliedern und Bücherei-Mitarbeitern im Anschluss an den Besuch der prämierten Bibliothek in Den Helder (Niederlande) im Sommer 2019 durchgeführt. „Es gab bei den Wünschen über die Generationen hinweg große Übereinstimmung“, so Mense-Frerich.

So können Erwachsene im Sachbuch- und Romanbereich auf roten Möbeln mit Ohrensessel-Charme sitzen. Zu ihren Füßen liegen Teppiche, auf denen historische Baupläne des ehemaligen Schulgebäudes zu sehen sind. „Wer noch alte Fotos aus dem Innenbereich der damaligen Schule hat, kann sich gerne melden“, sagt Kulturbüroleiter Horst Breuer,

Die Gesamtkosten für die Umgestaltungsmaßnahmen belaufen sich laut Lücke auf 190 000 Euro, von denen 90 Prozent aus dem Förderprogramm „hochdrei – Stadtbibliotheken verändern“ der Kulturstiftung des Bundes stammen.