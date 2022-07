So begegnen die Münsterländer der Hitzewelle

Erfrischung im Freibad hier, Sorgen um die Gesundheit dort: Die Hitze bringt Freud’ und Leid ins Münsterland. Welche Folgen hat das aktuelle Wetter und was ist nun zu tun? Ein Blick in die Region:

Seniorenheime: In Wohnheimen für ältere Menschen müssen häufig die Mitarbeiter darauf achten, dass die Bewohner ausreichend trinken. „Gerade bei älteren Menschen lässt das Durstgefühl nach“, betont Petra Baumann, Leiterin des Emsdettener Josefstifts. Vielerorts gibt es ein spezielles Hitze-Konzept, das bei Temperaturen ab 25 Grad greife, erklärt Agnes Junker, Pflegedienstleiterin im Drensteinfurter Malteserstift St. Marien. So werde genau bilanziert, wie viel jeder trinkt. Um Abwechslung zu bieten, würden auch Obstteller, Quarkspeisen und Eis am Stiel serviert sowie feuchte Tücher gereicht.

Rollbahn am FMO hält der Hitze Stand

Flughafen: „Flieg’ nicht so hoch, mein kleiner Freund, die Sonne brennt dort oben heiß“, warnte Schlagersängerin Nicole im Jahr 1981 und ergänzte: „Wer so hoch hinaus will, der ist in Gefahr“. Am Londoner Flughafen Luton drohte die Gefahr am Dienstag bereits am Boden: Weil die Hitze das Rollfeld beschädigt hatte, mussten Flieger am Boden bleiben. Am Flughafen Münster/Osnabrück lief aber alles nach Plan: „Wir haben überhaupt kein Problem“, erklärte Sprecher Andrés Heinemann. Die Asphalt-Rollbahn sei elastisch genug, um Temperaturunterschiede auszugleichen. Sie werde – bei jedem Wetter – täglich acht Mal abgefahren, um auch kleinste Schäden früh zu erkennen.

Autobahnen: Der Asphalt der hiesigen Autobahnen hält der Hitze erstmal stand, versprach ein Sprecher der Autobahn-Gesellschaft auf Nachfrage unserer Zeitung. Schwieriger ist es für die Straßenwärter im Einsatz. Sie dürfen deshalb nach Angaben der Autobahn GmbH in diesen Tag nicht nur zwei Stunden früher anfangen, sondern bekommen auch „Kopfbedeckungen mit breiter Krempe, zusätzliche Nackenteile für Helme, Sonnencreme sowie Oberbekleidung mit einem hohen Lichtschutzfaktor“ gestellt. Und wenn nichts mehr geht, lockt die Pause in die „klimatisierten Einsatzfahrzeuge“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Biomüll: Die Abfallbetriebe in Hamm warnen vor Maden in der Mülltonne. Vor allem bei hohen Temperaturen sollten alle Abfallbehälter einen möglichst schattigen Standort haben“, sagte Robert Reminghorst vom Abfallwirtschaftsbetrieb. Wichtig sei auch, den Deckel gut geschlossen zu halten. „Damit hindert man Fliegen daran, Eier in den Behältern abzulegen und beugt somit Madenbildung vor.“ Außerdem sollten Abfälle trocken und Verpackungen ohne Lebensmittelreste in die Wertstofftonne wandern. Für die Nutzung der Biotonne sei ein Einwickeln in kompostierbarem Papier – etwa Zeitungspapier – ratsam.

Hohe Waldbrandgefahr in NRW

Waldbrandgefahr: Das NRW-Innenministerium hat alle Regierungsbezirke aufgefordert, mit Überwachungsflügen Ausschau nach Waldbränden zu halten. Während in Köln und Arnsberg für Dienstag und Mittwoch Flüge geplant waren, entschied sich die Bezirksregierung in Münster zunächst dagegen. Die Behörde sei im stetigen Austausch mit dem Landesbetrieb Wald und Holz und sehe „derzeit keine Notwendigkeit“, sagte eine Sprecherin auf Anfrage unser Zeitung. An der Messstation des Deutschen Wetterdienstes am Flughafen in Greven galt am Dienstag die zweithöchste Waldbrandgefahrstufe. In der Nähe von Sundern im Sauerland brannte derweil am Dienstag Wald auf einer Fläche von mehr als 30 000 Quadratmetern. Im Einsatz waren gut 200 Feuerwehrleute und zwei Löschhubschrauber.

Dürre in NRW: Bauern hoffen auf Regen – Brandgefahr wächst Tief ausgetrocknete Böden nach drei Dürresommern, sorgenvolle Blicke der Land- und Forstwirte zum Himmel - und ergiebiger Regen vorerst nicht in Sicht. Der Sommer hat NRW fest im Griff, zu Wochenbeginn werden in NRW Temperaturen bis 40 Grad erwartet. Auch wenn die Situation nicht so bedrohlich ist wie in den heißen Extrem-Sommern 2018, 2019 und 2020, bringen die hohen Temperaturen und der Niederschlagsmangel Probleme und Gefahren für Nordrhein-Westfalen. Foto: Peter Sauer Die Lage: Nach einem viel zu trockenen Herbst und Winterbeginn 2021 gab es auch im Frühjahr dieses Jahres (März bis Mai) in NRW mit rund 130 Litern Regen pro Quadratmeter zu wenig Niederschlag. Das langjährige Jahresmittel liegt bei 205 Litern. Mitte Mai zogen kräftige Gewitter über das Land und sorgten örtlich für Überschwemmungen und massive Tornadoschäden. Den bis in die Tiefe ausgetrockneten Böden nützen solche heftigen Regengüsse nicht, weil das Wasser so schnell gar nicht aufgenommen werden könne, sagt Wilhelm Deitermann vom NRW-Landesumweltamt. Foto: Archiv Wo ist es am schlimmsten? <br>Der „Dürremonitor“ des renommierten Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung konstatiert derzeit außerordentliche Dürre - die höchste von fünf Stufen - vor allem in den Regierungsbezirken Münster, Detmold und Arnsberg. Das bezieht sich auf Bodentiefen bis 1,80 Meter, aus denen Baumwurzeln das Wasser ziehen. Schaut man auf die Wasservorräte in niedrigerer Tiefe bis 25 Zentimeter, die von Pflanzen aufgenommen werden können, so leiden laut dem Monitor auch weite Gebiete im Rheinland an Trockenstress. Foto: picture alliance/dpa/AP | Luca Bruno Sieht man das in der Natur? <br>Das Forschungszentrum dokumentiert auf seiner Seite „Dürrefotos“ aus den vergangenen Jahren: Etwa eine völlig vertrocknete Wiese vor dem Aachener Weiher in Köln, ausgedehnte tote Fichtenbestände im Bergischen Land, den Rhein bei Düsseldorf mit extrem niedrigem Wasserstand und einen fast völlig ausgetrockneten Bach Heve, einen Zufluss des Möhnesees. Das könnte sich wiederholen, wenn es weiter deutlich zu wenig regnet. Schon in der zu Ende gehenden Woche musste in Dortmund das THW ein großes Wasserrückhaltebecken künstlich mit Sauerstoff versorgen, weil dort Fische wegen Hitze und Trockenheit verendet waren. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd Was sagen die Bauern? <br>Die Bauernverbände im Rheinland und Westfalen-Lippe sind mit der Getreideernte - die Gerste ist weitgehend eingebracht - bisher recht zufrieden. Aber um den Mais, die Zuckerrüben und Kartoffeln machen sie sich Sorgen, falls nicht mehr Regen fällt. Vor allem der Mais sei wichtig für die Landwirte - für Biogasanlagen und für Rinder- und Schweinefutter, sagt der westfälisch-lippische Verbandssprecher Hans-Heinrich Berghorn. Im Rheinland hätten einige Bauern sogar damit begonnen, ihre Maisfelder zu beregnen, sagt seine Rheinland-Kollegin Simone Kühnreich. Foto: Oliver Werner Und die Wälder? <br>In den NRW-Wäldern sind seit 2018 durch den Dreiklang aus Sturmschäden, Dürre und Borkenkäferbefall mehr als ein Zehntel der Bäume abgestorben, sagt der Sprecher des Landesbetriebs Wald und Holz NRW, Friedrich Louen. Vielfach wird neu angepflanzt - und die zarten Neubäume brauchen dringend Wasser. „Wir sind für jeden Tropfen Wasser dankbar, der nicht als Starkregen herunterkommt“, sagt Louen, „für die Akutversorgung der Bäume und für das Auffüllen der Wasserreserven im Wald“. Foto: kal Und die Brandgefahr? <br>Die Waldbrandgefahr ist im Moment durch Hitze, Wind und Trockenheit extrem. Der Deutsche Wetterdienst hat den Waldbrandgefahrenindex für weite Teile des Rheinlands am Dienstag auf die höchste Stufe 5 gesetzt. Dort besteht demnach eine „sehr hohe“ Gefahr für Waldbrände. Das gelte unter anderem im Grenzbereich zum Harz sowie in der Eifel und im Sauerland, warnt der Düsseldorfer Branddirektor Ulrich Cimolino. „Gefährdet sind vor allem Waldgebiete, die durch Borkenkäfer und frühere Stürme schon vorgeschädigt sind“, sagt der Fachmann, der in der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) Experte für Vegetationsbrände ist. Oft entstünden Feuer auch bei der Ernte durch Probleme mit Maschinen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn Haben wir denn genug Trinkwasser für den Sommer? <br>Die Trinkwasserversorgung für den Sommer ist trotz der anhaltenden Hitze gesichert. Die Füllstände der Talsperren seien ausreichend, sagt die Geschäftsführerin der NRW-Wasserwirtschaftsverbände, Jennifer Schäfer-Sack. Dass die meisten Talsperren derzeit deutlich mehr Wasser abgäben, als zufließe, sei jahreszeitlich bedingt und normal. Dennoch gelte, dass mit Trinkwasser sparsam umgegangen werden solle. Der Wupperverband hatte vor kurzem dazu aufgerufen. Foto: Lino Mirgeler

Medikamente: Wenn die Temperaturen zu hoch sind, kann das nach Angaben der Apothekerkammer Westfalen-Lippe „Einfluss auf die Wirkstoffe und andere Inhaltsstoffe haben“. Deshalb schreibe die Apothekenbetriebsordnung vor, dass Arzneimittel grundsätzlich unter 25 Grad gelagert werden müssen. „Deshalb sorgen Apothekenleiterinnen und -leiter dafür, dass diese Grenze auch strikt eingehalten wird – meist durch eine Klimatisierung“, teilt die Kammer auf Nachfrage mit. Für die Hausapotheke gelte, dass sie „das ganze Jahr über an einem kühleren Ort innerhalb der Wohnung gelagert werden“ solle. „An besonders heißen Tagen wie diesen ist es durchaus eine Überlegung wert, die Hausapotheke in den Keller auszulagern. Die schnelle Erreichbarkeit sollte aber gewährleistet sein.“ Wer unsicher ist, könne im Fall in seiner Apotheke nachfragen.

Tiefgekühltes Futter im Allwetterzoo

Tiere im Zoo: Der Allwetterzoo in Münster setzt bei seinen Tieren auf die gleichen Maßnahmen, die auch Menschen geraten werden: Schatten und viel trinken. „Die Tiere haben sowieso Rückzugsorte“, sagt Sprecher Jan Ruch. Noch ein nützliches Gimmick: Tiefgekühltes Futter, zum Beispiel eingefrorene Weintrauben. Ähnliches meldet die Stadt Emsdetten zu ihrem Stadtpark: „Wie sonst auch stehen die Ställe offen, sodass die Tiere selbst entscheiden können, wo sie sich am liebsten aufhalten möchten.“

Irrglaube und Tatsachen zum Verhalten bei Hitze Bei Sommerhitze gibt es einige gut gemeinte Ratschläge zum Verhalten bei heißem Wetter. Ein Faktencheck: Foto: dpa <strong>Behauptung: Eiskalte Getränke kühlen den Körper ab</strong><br><strong>Bewertung:</strong> Falsch<br><strong>Fakten:</strong> Viele sehnen sich bei heißen Temperaturen nach einem Glas Eistee oder dem Eiskaffee, dabei haben die kühlen Getränke eher einen gegenteiligen Effekt: Der Körper produziert dann zusätzlich Wärme, um den Temperatursturz auszugleichen, und wir schwitzen noch mehr. Experten empfehlen stattdessen Getränke wie lauwarmen Tee. Wichtiger als die Temperatur ist allerdings ohnehin die Menge der Flüssigkeit. Damit das Trinken nicht vergessen wird: Am besten eine Karaffe oder Flasche griffbereit hinstellen und mindestens ein Glas zu jeder Mahlzeit trinken. Foto: dpa <strong>Behauptung: Bei Hitze sollte man keinen Sport treiben</strong><br><strong>Bewertung:</strong> Stimmt zum Teil<br><strong>Fakten:</strong> Manche Menschen mögen sich bei Hitze gar nicht bewegen, andere brauchen ihren Sport. Aber ist der tatsächlich schädlich bei heißen Temperaturen? Auch wenn die Sonne nach draußen lockt, nun sei nicht der Moment, neue Bestzeiten anzustreben und an sein Limit zu gehen, sagt Chefarzt Panagiotis Bouklas in einem Beitrag der Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt. Bei hohen Temperaturen sei man nicht so leistungsfähig und sollte sein Pensum zumindest herunterfahren. Foto: dpa <strong>Behauptung: Durch Sonnenbrand wird die Haut „abgehärtet“</strong><br><strong>Bewertung:</strong> Falsch<br><strong>Fakten:</strong> Genau das Gegenteil ist richtig. Ungeschützte Haut wird nach Angaben der Krebshilfe durch UV-Strahlen sofort und tiefgehend geschädigt. Bis zu einem gewissen Grad könne der Körper dies ausgleichen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass geschädigte Zellen in der Haut bleiben, was das Hautkrebsrisiko erhöht. Ein Sonnenbrand sei eine Entzündung der Haut, die einer Verbrennung ersten Grades oder mehr ähnele, sagt Hautarzt Reinhard Mrotzek, der Mitglied im Berufsverband der Deutschen Dermatologen ist. Foto: dpa <strong>Behauptung: Bei bewölktem Himmel kann man keinen Sonnenbrand bekommen</strong><br><strong>Bewertung:</strong> Falsch<br><strong>Fakten:</strong> Auch ohne blauen Himmel droht die Gefahr eines Sonnenbrandes, denn UV-Strahlen bahnen sich ihren Weg auch durch Wolken. „Im Allgemeinen mindern Wolken die UV-Strahlungsintensität gerade einmal um 10 bis 50 Prozent“, warnt die Deutsche Krebshilfe. Außerdem können Sand und Gebäude die Strahlen reflektieren. Besondere Vorsicht ist auch am und im Wasser geboten: Wie ein Spiegel verstärkt die Wasseroberfläche die UV-Strahlung um 50 Prozent. Medizinische Institute wie der britische National Health Service (NHS) warnen vor der gefährlichen Kombination von Sonne und Wasser: Durch die kühlende Wirkung merke man oft nicht, wenn die Haut verbrenne. Mrotzek rät zum intensiven Eincremen mit Sonnenmilch, zudem sei eine Kopfbedeckung „eine gute Idee“. Foto: dpa <strong>Behauptung: Hitze schadet Laptop und Smartphone</strong><br><strong>Bewertung:</strong> Richtig<br><strong>Fakten:</strong> Smartphones und andere technische Geräte mögen es gar nicht gerne heiß. Ihre Lieblingstemperatur liegt nach Angaben der Technischen Universität Graz zwischen 15 und 25 Grad. Höhere Temperaturen können die Batterie belasten. Besonders kritisch werde es bei 50 Grad, was leicht erreicht werde, wenn das Handy in der prallen Sonne liege. Foto: dpa

Ozon: An mehreren Orten in NRW sind am Dienstag mehr als 180 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft gemessen und damit die Informationsschwelle überschritten worden. Am Nachmittag wurden in Soest-Ost und in Marl-Sickingmühle jeweils 181, in Borken-Gemen 216 Mikrogramm gemessen, teilte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz mit. Auch viele andere Stationen zeigten Werte nahe der 180er-Marke. Rund 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung reagieren demnach besonders empfindlich auf Ozon. Mögliche Symptome sind Schleimhautreizungen, Atemwegsbeschwerden sowie Kopfschmerzen bis zur Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit.

Heizlüfter im Rathaus in Ahlen

Heizlüfter: Ganz andere Probleme gibt es im Ahlener Rathaus, bekanntermaßen ein Sanierungsfall. In einigen Büros drehte offenbar die Klimaanlage durch, die Temperatur sank nach Angaben von Mitarbeitern auf bis zu 17 Uhr. Die Lösung am Dienstag: Heizlüfter . . .