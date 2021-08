Hoffnung für Katzenallergiker

Allergiker können sich Hoffnung auf neue Behandlungsmöglichkeiten machen, mit denen Allergien regelrecht abgeschaltet werden. Im Interview mit unserer Zeitung sagte Professor Randolf Brehler, leitender Allergologe an der Klinik für Hautkrankheiten an der Uniklinik Münster: „Das ist eine komplett andere Methode als bei der allergenspezifischen Immuntherapie. Ich führe dem Körper künstlich zu, was er eigentlich bilden müsste, um unempfindlich gegen ein Allergen zu werden.“

„Allergenspezifische Immuntherapie“ ist eine andere Bezeichnung für die Hyposensibilisierung, bei der das Immunsystem erst mühsam dazu gebracht werden muss, diese Antikörper selbst zu produzieren.

Den Arzt stimmt vor allem eine Entwicklung für die Behandlung von Katzenallergikern hoffnungsfroh. Für die arbeiten Forscher an einer neuen Methode, bei der künstlich hergestellte Antikörper gespritzt werden, die gegen Katzenallergen gerichtet sind. „Diese Antikörper haben eine sehr hohe Katzenallergenblockierende Wirkung. Kleinere Studie mit diesem Verfahren waren hoch erfolgreich. Dabei hat man festgestellt: Gibt man Patienten den künstlich hergestellten Antikörper in einer hohen Dosis, werden sie für das Allergen unempfindlich“, sagt Brehler. Er verspricht sich davon, dass Katzenallergiker sehr schnell vielleicht sogar fast vollkommen beschwerdefrei werden können.

Professor Randolf Brehler, leitender Allergologe an der Klinik für Hautkrankheiten an der Uniklinik Münster Foto: UKM

Sollte die Therapie erfolgreich sein, würde das bedeuten, dass ein Student mit einer Katzenallergie nach Hause fahren kann, obwohl seine Eltern und Geschwister Katzen haben. „Mit der neuen Therapie lässt er sich zwei Tage vor der Fahrt nach Hause eine Spritze geben und hat dann dort keine Probleme.“

Mögliche Nebenwirkungen sind noch unklar. Dafür seien noch nicht genug Patienten behandelt worden. „Zu rechnen ist aber nicht mit Nebenwirkungen“, sagt Brehler.