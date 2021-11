Hoffnungsschimmer in Weiß

Münster

Auf Kinderintensivstationen kommen Kinder nicht zur Welt, sie schweben auch in Lebensgefahr. In solchen Krisen suchen Familien jeden erdenklichen Halt. Das Taufkleid, das Elfriede und Hans Kiene dem Franziskus-Hospital in Münster gespendet haben, könnte dabei eine wichtige Rolle spielen.

Von Stefan Werding