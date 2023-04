Der Hüter des Waldes

Der erste Ranger der Welt hat nach einem Jahr gekündigt. Seine Begründung: zu viel Wilderei und keine Unterstützung. Martin Schönfelder ist gleichfalls allein in seinem Revier unterwegs. Doch es sind nicht Wilderer, die seinen Job so wichtig machen.

Mittwochmorgen gegen 10 Uhr. Martin Schönfelder wandert seit knapp zwei Stunden durch die Baumberge. Mit einer Schrittgeschwindigkeit, die zu seinem Arbeitstempo geworden ist. Schnell genug, um möglichst viele Wege zu prüfen, und gleichzeitig gerade so weit im Tempo gedrosselt, dass ihm nichts entgeht. So wie vorhin der Mountainbiker, dem schon von Weitem anzusehen war, wie sehr er die Fahrt über den Trampelpfad genoss. Die breiten Reifen gruben sich in den vom Regen durchweichten Boden, und die Steine und das Pflanzendickicht, das sich auf dem Weg ineinander verschlungen hatte, hoben das Rad immer wieder ruckartig an. Sport pur. Abenteuer als Dreingabe dazu.