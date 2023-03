„Ich kenne meine Follower alle persönlich“

Martina Brandl war zu Gast im Bürgerhaus in Telgte.

Sie sang, sie las, sie tanzte, sie spielte und sie erzählte. Mal schweifte sie ab, mal kam sie auf den Punkt; aber immer hatte sie etwas zu sagen. Martina Brandl lieferte im Bürgerhaus die gesamte Bandbreite ihres beruflichen Wirkens ab. Als Kabarettistin, als Sängerin, als Autorin. Die Pandemie hat die 56-Jährige aus Geislingen/Steige dazu genutzt, neue Musik zu kreieren, ein Buch zu schreiben und 15 Kilo zuzulegen. Die Dame machte daraus gar keinen Hehl, weil es ihr auch nichts ausmachte. Schließlich ist sie froh, eine Frau zu sein. Was nicht heißen soll, dass sie männerfeindlich ist. Im Gegenteil, denn den männlichen Zeitgenossen widmete sie etliche Zeit in den gut zwei Stunden am Freitagabend.

Das gerne im Vergleich zur Damenwelt. Und da sah sie das weibliche Geschlecht durchaus benachteiligt. Kein Mensch wundere sich über Männerkabarett, aber die Frauen würden da doch ziemlich beäugt. Wenn sich die Herren der Schöpfung über Prostatavorsorge witzig auslassen, dann wird gelacht. Benutzt die Frau hingegen das Wort „Wechseljahre“, wird im Publikum abgeschaltet. Kann sie nicht verstehen, die Martina Brandl. Und legt direkt nach, indem sie sich über die Vor- und Nachteile des BH-Tragens, die Auswahl der bequemen Unterhose und das „Surfen aufm Klo“ ausgiebig auslässt.

Urlaub mag sie gar nicht

Die Digitalisierung war natürlich auch ein Thema, genauso wie das Gendern. Und in Urlaub fahren, das mag die Brandl gar nicht. Ihr reicht der Kaffeefleck, der schon lange die Küchenwand ziert. Denn der ähnelt Korsika, das reicht. Dass sie wieder auf der Bühne stehen darf, das schmeckt ihr. Aber das ständige Reisen, wenn sie auf Tournee geht, das nervt. „Mir wäre es lieber, ihr wärt zu mir gekommen.“ Auch wenn sie Telgte durchaus mag.

An der Ems war sie spazieren und hat da die vielen Hundebesitzer*innen zugehört. „Da war richtig Musik drin.“ Sagte es und sang darüber ein Lied. Alles selbst komponiert, außer einem von Ulrich Roski, und mit Ukulele untermalt. Begleitet wurde sie von Martin Rosengarten, einem ausgezeichneten Pianisten, der auch mal die Gitarre hervorholte. Die deutsche Sprache schätzt sie und kann es nicht leiden, wenn sie verhunzt wird. Als Beispiel nahm sie „hin und her“ und stellte die tollsten Wortschöpfungen vor. Und sie belegte auch, dass zwischen dem „hin“ und dem „her“ durchaus gravierende Unterschiede bestehen können. „Nehmen Sie doch nur herrichten und hinrichten.“

„Im Wesentlichen war’s das von mir“

Zwei Zugaben lieferte das Duo noch, obschon Martina Brandl zuvor schon abgedankt hatte. „Im Wesentlichen war’s das von mir.“ Übrigens ein Spruch, den sie auch gerne auf ihrem Grabstein stehen hätte. Aber das kann noch dauern, denn inzwischen liefert sie auch Podcasts und freut sich über die Menschen, die sich das anhören. „Ich kenne meine Follower alle persönlich“, intonierte sie am Ende und darf hoffen, neue aus Telgte hinzugewonnen zu haben.