Im Münsterland braut sich etwas zusammen

Am Freitag bleibt es bei bis zu 20 Grad noch lange freundlich, den ganzen Tag jedoch windig. Am Abend seien Regenschauer zu erwarten, so der Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst "Wetterkontor". Die Regenfront ziehe jedoch vom Münsterland weg, sodass es am Samstag überwiegend heiter bis wolkig werde und trocken bleiben soll. Erst am Abend seien erneut Regenschauer in Münster zu erwarten.

Der Sonntag wird ungemütlich

"Am gesamten Wochenende bleibt es windig. Am Sonntag kommt die meiste Nässe dazu", berichet der Meteorologe. Starke Böen von bis zu 70 Stundenkilometern rollen am Sonntag auf das Münsterland zu. Diese werden von kräftigem Regen begleitet. Erst gegen Spätnachmittag soll sich der Himmel auflockern. Der Höchstwert liegt bei 19 Grad.