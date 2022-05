Im Münsterland drohen Hitzegewitter - Tornado-Gefahr in NRW

Noch klettern die frühsommerlichen Temperaturen in Münster und dem Münsterland in Richtung 30-Grad-Marke - und die Sonne scheint. Eine schöne Momentaufnahme - aber es droht Ungemach.

Am Freitag (20.5.) wird eine Gewitterlage erwartet (Symbolbild).

Auf Sonne folgen Blitz und Donner: Im Münsterland drohen heftige Unwetter. Meteorologen erwarten die bisher schwerste Gewitterlage in diesem Jahr und schließen sogar Tornados in NRW nicht aus. Bereits am Donnerstag könnte es ungemütlich werden.

Nach einem oft heiteren Start kann Tief „Dorchen“ ab dem Nachmittag örtlich schwere Gewitter vor allem in den Westen und Nordwesten bringen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte.

Tornado-Gefahr in NRW

Spätestens am Freitag drohen überall im Münsterland kräftige Regenschauer mit Hagel, Gewitter und Sturm. „Das Tief wird voraussichtlich ab Mittag die Region erreichen“, so Meteorologe Jürgen Schmidt vom Dienstleister „Wetterkontor“. Der Deutsche Wetterdienst schließt fünf Zentimeter große Hagelkörner und das Auftreten von Tornados nicht aus. Ob, wo und wann die schlauchartigen Stürme über das Land fegen könnten, lasse sich noch nicht vorhersagen. „Wir können nur kurzfristig vor einem Tornado warnen, etwa fünf bis sechzig Minuten vorher“, sagt ein Meteorologe des DWD.

Schmidt rät dazu, sich dann nicht in Wäldern aufzuhalten. Die Temperaturen werden ab Freitagnachmittag fallen. Die Unwetterlinie soll dann von Westen nach Osten ziehen, im Norden und Süden werde es weniger stürmisch.