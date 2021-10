Immer mehr Booster-Impfungen

Der Anteil der Booster-Impfungen steigt von Tag zu Tag – auch in Westfalen. Und immer mehr Personengruppen können sich für eine Drittimpfung anmelden. Wir geben einen Überblick.

Eine Ärztin klebt den Nachweis für die dritte Impfung mit dem Comirnaty-Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer in ein Impfbuch. In Westfalen haben mittlerweile mehr als 90 000 Menschen eine Booster-Impfung erhalten.

Der Anteil der Drittimpfungen wird immer größer. Jeder Vierte, der am Donnerstag in Westfalen zum Schutz gegen Corona in den Arm gepikst wurde, erhielt eine Booster-Impfung – Tendenz steigend. Wir geben einen Überblick über Zahlen, berechtigte Personengruppen und Empfehlungen der Ständigen Impfkommission.