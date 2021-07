Immer wieder dienstags: Ein Team von Freiwilligen restauriert eine alte Mühle

Auf Rosen gebettet schlief der Mann ganz gewiss nicht. Die Upkammer im ersten Stock der Mühle reichte für ein Bettgestell. Bei geschickter Raumplanung auch noch für einen Tisch mit Waschschüssel, einen Mantelstock für die vermutlich übersichtliche Garderobe und für einen Stuhl – ein Müllergeselle will sich ja schließlich auch mal hinsetzen. Und es ist ihm nachträglich noch sehr zu wünschen, dass er nicht unter Wetterfühligkeit litt. Denn ein heißer Sommertag fühlte sich mit Sicherheit tropisch unter dem leidlich gedämmten Dach an und ein klirrend kalter Winter wie eine Nacht in – ja, vielleicht sogar wie eine Nacht in Sibirien.

