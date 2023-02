In Rom und Oxford hat er auch gelebt

Nein, er ist kein Mönch, auch wenn er „katholisch sozialisiert“ aufgewachsen ist, wie er bei seiner Vorstellung erzählt, das Missionsgymnasium St. Antonius in Bardel in der Grafschaft Bentheim besucht und auch bereits ein paar Monate in einer Jesuitengemeinschaft gelebt hat. Aber er heißt so: Dr. Jan-Hendrik Mönch, frisch in Katholischer Theologie promoviert. Der 29-Jährige ist ab März neuer Priesteramtskandidat in der Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus.

