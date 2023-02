Innungsbester hat in Sendenhorst gelernt

Die erfolgreichsten Absolventen der diesjährigen Gesellenprüfungen sind geehrt worden. Auszubildende von WF Maschinenbau und Blechformtechnik GmbH & Co. KG aus Sendenhorst sowie der Uennigmann Landmaschinen-Metallverarbeitung GmbH wurden zu den Innungsbesten gekürt. Das teilt das Spezialmaschinenbau-Unternehmen mit.

In würdigem Rahmen wurden am Wochenende die Innungsbesten gefeiert. „Dass einer der beiden Innungsbesten aus unserem Hause kommt, bestätigt die Qualität unserer Ausbildung wieder aufs Neue. Die exzellente praktische Arbeit und das ausgeprägte theoretische Wissen von Robin Funke überzeugten bei der Gesellenprüfung“, ist Ausbilderin Susanne Brinkkötter stolz auf ihren ehemaligen Auszubildenden. Robin Funke ist bereits in seiner neuen Stellung als Feinwerkmechaniker tätig und trägt mit seinem Engagement und Wissen nun in seiner regulären Anstellung zum Erfolg von WF Maschinenbau bei.

Viele Gatulanten

Zu den Gästen der Feierstunde zählten neben den erfolgreichen Absolventen der Gesellenprüfungen in den Metall-Handwerken auch Vertreter des Innungsvorstandes und der Prüfungsausschüsse. Obermeister Axel Graupe von der Metall-Innung Warendorf betonte in seiner Festrede die stetige Weiterbildung als wichtigen Faktor für die erfolgreiche berufliche Zukunft. Den Absolventen gratulierten neben der stolzen Kollegenschaft und vielen Eltern außerdem der stellvertretende Obermeister Bernd Scheffer und Bereichsleiterin Ann-Kristin Erdmann von der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf.

„Wir wünschen Robin Funke und Jannis Steiling, der seine Gesellenprüfung auch erfolgreich abgelegt hat, viel Freude an der Arbeit, Zufriedenheit im Beruf sowie viel Erfolg für den weiteren beruflichen Lebensweg“, gratuliert auch Geschäftsführer Dr. Bodo Fink im Namen des gesamten WF-Teams.