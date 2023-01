Münsterländerin soll IS unterstützt haben

Acht Jahre hat die junge Frau aus dem Kreis Steinfurt in Syrien gelebt. Weil sie dort den „Islamischen Staat“ unterstützt habe, soll sie nach dem Willen der Generalstaatsanwaltschaft ins Gefängnis.

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand.

Eine 30-jährige Frau aus dem Kreis Steinfurt soll nach dem Willen der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf vor Gericht, weil sie Mitglied des „Islamischen Staats“ (IS) und damit einer ausländischen terroristischen Vereinigung gewesen sein soll.

Da sie mit ihrem im Mai 2014 noch nicht einjährigen Sohn von der Türkei nach Syrien gereist ist und ihn damit gefährdet habe, soll sie sich auch für eine Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht verantworten. Im Herbst 2015 brachte die Frau in Syrien ihr zweites Kind zur Welt, „obwohl beide Kinder ständig in Lebensgefahr schwebten“, wie die Ankläger am Donnerstag mitteilten. Über die Zulassung der Anklage muss das Oberlandesgericht Düsseldorf entscheiden.

2014 nach Syrien gereist

Woher genau im Kreis Steinfurt die Frau stammt, wollte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Anfrage nichts sagen, um die Anonymität der Frau nicht zu gefährden. Klar ist, dass sie sowohl eine türkische als auch deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.

Als die junge Frau 2014 nach Syrien reiste, wollte sie sich dort angeblich ihrem für den IS kämpfenden Ehemann anschließen. Damals soll sie gewusst haben, dass ihr Mann dem IS angehörte. Sie soll den gemeinsamen Haushalt geführt und „ihren Mann nach seinen Kampfeinsätzen umsorgt haben, um seine Kampfbereitschaft wiederherzustellen“, schreibt die Staatsanwaltschaft.

Junge Frau sitzt seit Oktober in U-Haft

Außerdem soll sie geholfen haben, weitere IS-Angehörige in Syrien einzuschleusen und versucht haben, weitere Personen in Deutschland zur Ausreise nach Syrien zu überreden. Ihr Plan, Geld für den IS zu beschaffen, ist laut Generalstaatsanwaltschaft nicht aufgegangen. Für die Anklage sei aber schon der Versuch allein ausreichend.

Die Frau sitzt seit Oktober in U-Haft. 2019 hatten kurdische Soldaten sie aufgegriffen und festgehalten, bis sie und ihre Kinder nach Deutschland geholt wurden.