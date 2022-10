Ist ein Wolf unterwegs in Lüdinghausen?

Seit 2020 sind vier Wölfe im Kreis Coesfeld zweifelsfrei bestätigt worden. „Es waren immer einzelne Tiere“, sagt Klaus Dahms von der Unteren Naturschutzbehörde. Ein Wolf wurde in Rosendahl von einer Wildkamera geknipst, die anderen drei waren alle im Bereich Dülmen unterwegs. Einer wurde fotografiert, in zwei anderen Fällen riss der Wolf Damwild, darunter bei der Wildpferdebahn in Merfeld. „Nutztiere waren im Kreis Coesfeld nie betroffen“, so Dahms.

