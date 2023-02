Mehr Frauen machen einen Jagdschein

Es geht ihnen offenbar seltener ums Schießen, sondern mehr darum, das Leben vor der Haustür anders wahrzunehmen. Die Rolle der Jäger als Naturschützer werde immer mehr in der breiten Masse erkannt, freut sich Ausbilder Ralf Buschardt.

Die Anzahl der Jäger hat in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht.

Carolin Wittkamp kommt aus einer „klassischen Jägerfamilie“. Als sie ein Kind war, hatten Frauen auf der Jagd „nichts verloren“: „Das hat sich mittlerweile rasant geändert“, weiß die 27-Jährige. Wittkamp befindet sich in der Jagdausbildung, Ende April stehen die schriftlichen, mündlichen und praktischen Prüfungen in NRW an. Ein bisschen Zeit ist zwar noch, der zu lernende Stoff sei aber enorm.