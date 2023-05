Kalkriese zeigt erstmals seinen Jahrhundertfund

Die Fachwelt hielt den Atem an, als For­schende aus Kalkriese ihre ganz persönliche Sensation vorstellten: einen fast vollständig erhaltenen Schienenpanzer. In Kürze kann ihn jeder sehen. Als Cold Case. Ein 2014 Jahre alter Kriminalfall wird neu aufgerollt.

Wäre sie nicht schon glücklich in ihrem Beruf als Restauratorin für archäologisches Kulturgut – Christiane Matz könnte vermutlich jederzeit als Sonderermittlerin für historische Taten bei der Kriminalpolizei anheuern. Ihre Beweise jedenfalls sind beeindruckend: ein fast vollständig erhaltener Schienenpanzer des Typs, mit dem sich römische Legionäre vier Jahrhunderte lang vor den Waffen ihrer Feinde schützten. Daneben eine „Halsgeige“. Sieger legten sie gern Sklaven an. Sie befestigten eine an einer Metallstange angebrachte Schlinge um den Hals und zwei weitere um die Hände ihrer Gefangenen.