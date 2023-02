Jens Spahn und „Scholz der Schlaubi Schlumpf“

Natürlich werden wieder Hände geschüttelt. Es wird zur Begrüßung wieder herzlich umarmt. Auf den Klappstühlen sitzen die 1400 Menschen dicht an dicht – ohne Masken. Die Blasmusik spielt dazu. Aerosole? Sind kein Thema mehr. Aerosole – das Wort kannte beim letzten Politischen Aschermittwoch in Recke noch kaum jemand. Damals, 2020. In der Nacht zuvor war gerade die erste Corona-Infektion in NRW, in Heinsberg, diagnostiziert worden. Der Mann am Rednerpult musste von jetzt auf gleich nicht nur neue Worte, sondern vieles andere neu lernen: Jens Spahn, damals Bundesgesundheitsminister, jetzt Hauptredner beim ersten Politischen Aschermittwoch der CDU-Recke nach zwei Jahren Corona-Pause. „Es tut doch gut, dass wir dadurch sind – dank der Impfung“, sagt Spahn denn auch gleich zur Begrüßung, noch bevor er herzhaft austeilt gegen die neue Bundesregierung.

