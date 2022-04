Jetzt beginnt die Zeit der Wildunfälle

Den Straßenabschnitt haben sie ganz bewusst gewählt. „Es ist einer unserer Hauptunfallorte, was Zwischenfälle mit Wild angeht“, erklärt Polizeidirektor Thomas Eder. Auf der L 555 zwischen Coesfeld und Osterwick hat es im vergangenen Jahr allein 13 Mal gekracht. „Dabei sind die Zahlen sogar rückläufig“, informiert er. So kam es 2020 auf besagter Strecke zu 19 Wildunfällen, 2019 waren es sogar 25. „Unter anderem ein Beweis dafür, dass die Bevölkerung immer mehr für das Risiko von Wildwechsel sensibilisiert werden“, so Eder.

Und dennoch: Wildunfälle sind besonders im ländlichen Raum ein Riesenthema. Die Statistiken der Kreispolizeibehörden zeigen: Im Jahr 2021 war etwa jeder vierte Unfall ein Zusammenstoß mit Tieren. 8523 Fälle wurden gezählt. Dabei gibt es durchaus Häufungspunkte wie an der L 555, wo die Polizisten nun vermehrt blitzen. Ihre Botschaft: Besser langsam als Wild.

Erhöhte Gefahr im April

Dass ausgerechnet der April­ für die erste Sonderkon­trolle des Jahres ausgewählt wurde, ist kein Zufall. „Wir befinden uns aktuell in einer sehr sensiblen Zeit, in der Wildwechsel vermehrt auftritt“, schildert Sebastian Meyer. Der Leiter des Rosendahler Hegerings war gemeinsam mit Franz-Josef Schulze Thier, Vorsitzender der Kreisjägerschaft, am frühen Dienstagmorgen ebenfalls vor Ort. Als Experten unterstützen sie die Polizei bei ihrer Aufklärungsarbeit. „Momentan verjagen die Ricken ihre einjährigen Jungtiere, die sich auf die Suche nach neuem Lebensraum machen“, erläutert Meyer. Das hat zur Folge, dass die unerfahrenen Tiere vermehrt Straßen zwischen Wald- und Feldgebieten queren – wie hier an der L 555. „Nicht umsonst wird mit Verkehrsschildern darauf hingewiesen“, betont Meyer.

50 Autos waren zu schnell

Das Risiko einer unfreiwilligen Begegnung mit dem Wild ist in der Morgen- und Abenddämmerung besonders groß. Deshalb waren die Polizeibeamten bereits ab 5 Uhr in der Früh im Einsatz. Das Tempo von 2052 Fahrzeuge ist bis in den Vormittag kontrolliert worden. Von diesen waren 50 zu schnell unterwegs, 45 Fahrern winkt ein Verwarnungsgeld, zwei erhalten eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige, fasst es die Polizei in ihrer Bilanz zusammen.

Wildunfälle im Münsterland Foto: Grafik: Lisa Stetzkamp

„Der Großteil hat auch sehr verständnisvoll reagiert“

Stichprobenartig wurden die Temposünder aus dem Verkehr gezogen. Es folgte ein aufklärendes Gespräch mit den Polizeibeamten über die Risiken des Wildwechsels und das richtige Verhalten im Ernstfall. „Der Großteil hat auch sehr verständnisvoll reagiert“, resümiert Eder. Bei der Sonderkontrolle stehe nicht das Geld der Geblitzten im Vordergrund: „Vielmehr wollen wir mit den Menschen ins Gespräch kommen und ihnen klar machen, dass selbst die erlaubten 100 Stundenkilometer schon zu schnell sein können“, führt der Polizeidirektor aus. Immerhin gilt die zugelassene Höchstgeschwindigkeit nur bei den günstigsten Umständen. „Diese sind aber bei einem derartigen Risiko besonders in der Dämmerung nicht vorhanden“, wird Sebastian Meyer deutlich.

Weitere Kontrollen

Um noch mehr Personen aufzuklären, sind weitere Sonderkontrollen bereits in Planung. Beispielsweise während der Paarungszeit zwischen Juli und August sowie im Oktober, in dem es ebenfalls übermäßig auf den Straßen im Kreisgebiet kracht.

Diese Zahl soll in Zukunft weiter nach unten korrigiert werden. Der Rosendahler Hegeringsleiter bringt es auf den Punkt: „Jedes Tier, das totgefahren wird, ist eines zu viel. Ganz zu schweigen von den Verletzungsrisiken der Autofahrer.“

Tipps für Autofahrer

In einem Informationsblatt, das auch den geblitzten Autofahrern mitgegeben wurde, listen der ADAC, der Deutsche Verkehrssicherheitsrat sowie der Deutsche Jagdverband gemeinsam gleich mehrere Vorsichtsmaßnahmen auf, die das Risiko eines Wildunfalles minimieren sollen:

Grundsätzlich gilt:

Fuß vom Gas im Wald und an unübersichtlichen Wald- und Feldrändern

Erhöhte Vorsicht auf neu gebauten Straßen durch den Wald. Wild nutzt vertraute Wege.

Wenn Wild auf der Straße steht:

Abblenden, kontrolliert abbremsen und hupen. Grelles Scheinwerferlicht macht Wild orientierungslos.

Mit Nachzüglern rechnen. Wildschweine, Rehe und andere Arten leben oft gesellig. Daher stets langsam weiterfahren – auch wenn kein Wild mehr zu sehen ist.

Wenn eine Kollision unvermeidbar ist:

Besser ein kontrollierter Aufprall als ein unkontrolliertes Ausweichen. Riskante Ausweichmanöver gefährden den Gegenverkehr oder enden am nächsten Baum.

Nach einer Kollision

Kontrolliert anhalten, Ruhe bewahren.

Unfallstelle sichern (Warndreieck, Warnblinker)

Tote Tiere von der Fahrbahn entfernen (mit Handschuh) oder mit Warnweste kenntlich machen. Verletzte Tiere nicht anfassen – Verletzungsgefahr.

Standort mit Koordinaten aus Navigationsgerät ermitteln, Polizei/Jäger benachrichtigen und Wildunfall bestätigen lassen.

Tierschutz beachten: Wildunfälle immer melden, damit Jäger geflüchtetes Wild mit speziell ausgebildeten Hunden nachsuchen können.