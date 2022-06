Jogger rettet Vierbeiner das Leben

Kleiner Hund, riesen Glück: Im Ibbenbürener Ortsteil Laggenbeck ist am Mittwoch ein Vierbeiner von einem Auto mitgeschleift worden. Die Halterinnen hatten vergessen, dass sie ihn außen am Pkw angebunden hatten. Ein Jogger eilte ihm zu Hilfe.

Der kleine Bolonka-Rüde hat den Schrecken gut verkraftet. Am frühen Mittwochabend kam dem Hund in einem Kreisverkehr im Ibbenbürener Ortsteil Laggenbeck in höchster Not ein Jogger zu Hilfe.