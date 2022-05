Der ewig junge Drews spürt das Alter

Das Alter macht sich selbst bei einem wie ihm bemerkbar: Schlagerstar Jürgen Drews sagt sämtliche Auftritte bis Anfang Juli ab. Was dahinter steckt, sagt Drews exklusiv im Gespräch mit uns.

In Dülmen-Rorup scheint die Sonne. Jürgen („Dieser Mann soll 77 sein?“) Drews sitzt in einem Strandkorb vor seinem Haus und wartet auf seine drei Hunde, die durch den Vorgarten flitzen. „Ich ruh mich ein bisschen aus. Onkel Jürgen geht es gut“, sagt er. Gerade erst ist der Schlagerstar („Ein Bett im Kornfeld“) von einer großen Tournee mit Florian Silbereisen und anderen Musikern zurück, die ihn über Wochen durch Deutschland und Österreich führte. Seine Frau Ramona hatte ihn begleitet und gefahren. „Ich habe manchmal gar nicht mehr gewusst, in welcher Stadt wir gerade auftreten“, sagt Drews im Gespräch mit unserer Zeitung.