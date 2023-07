Mehr Verdachtsfälle wegen Kindeswohlgefährdung im Münsterland 

Die Jugendämter in NRW wurden noch nie so oft wegen Verdachtsfällen von Kindeswohlgefährdung alarmiert wie 2022. Verwirrung gab es zunächst um die gemeldeten Verfahren im Münsterland.

Noch nie haben die Jugendämter in NRW so viele Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdung geprüft wie im vergangenen Jahr. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes IT NRW hat sich im Vergleich zu 2012 die Zahl der Verfahren sogar mehr als verdoppelt. Im Vergleich zum Vorjahr gab es 2022 laut der Behörde eine Zunahme von 2,8 Prozent, im Münsterland stieg die Zahl um 6,8 Prozent.