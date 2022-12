Frieren lässt sich abtrainieren – allerdings nicht über Nacht

Für viele Menschen gehört frieren zum Winter dazu - vor allem, wenn man beim Heizen möglichst sparen will. Mediziner Ralf Brandes erklärt, was es mit dem Frieren auf sich hat, warum es wichtig ist – und gibt Tipps, wie man sich aufwärmen kann.

Qualm steigt an einem kalten Wintermorgen aus den Schornsteinen. In den Nächten sind die Temperaturen derzeit eisig. Der menschliche Körper benötigt Zeit, um sich daran zu gewöhnen.

Von den Engländern lernen, heißt abhärten lernen. Das sagt Professor Ralf Brandes, Generalsekretär der Deutschen Physiologischen Gesellschaft und Direktor des Instituts für Physiologie I am Fachbereich Medizin der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Er erklärt, wozu Frieren gut ist – und vor allem, was man dagegen tun kann.