Spektakuläre Metall-Analysen stützen Kalkriese

Durchbruch bei den Forschungen zur Varusschlacht in Kalkriese: Metall-Analysen haben ergeben, dass Fundstücke auf dem Grabungsgelände eindeutig der 19. Legion des Varus zuzuordnen sind. Der Befund stärkt die These, dass wirklich ein Teil der Varusschlacht aus dem Jahre 9. n. Chr. entdeckt wurde.

Römer-Darsteller auf dem rekonstruierten Westtor des Römerlagers Haltern: Die 19. Legion unter dem Oberbefehl des Varus war vor über 2000 Jahren in Haltern stationiert Metallforscher haben nun offenbar nachgewiesen, dass diese Legion in die Kämpfe am Wiehengebirge verstrickt war. Das könnte ein Durchbruch für die Frage nach dem Ort der legendären Varus-Schlacht sein.

Die Grabungen und Forschungen zur Varus-Schlacht in Kalkriese bei Bramsche im Osnabrücker Land können einen wissenschaftlichen Durchbruch vermelden. Die lange erwarteten Metallfund-Analysen von Experten der Ruhruniversität Bochum werden zur Stunde bei einer Pressekonferenz präsentiert. Sie belegen, dass die ursprünglich in Haltern stationierte 19. Legion, die dem Statthalter Varus unterstand, offenbar an diesem Ort in Kämpfe verwickelt war.

Im Fokus der Wissenschaftler standen in den vergangenen Jahren Analysen zum Nachweis eines legionsspezifischen „metallurgischen Fingerabdrucks“. Gemeinsam mit dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum als Leibniz-Forschungsmuseum für Geo­ressourcen gingen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Frage nach, ob es möglich ist, bei bestimmten römischen Legionen einen sogenannten „metallurgischen Fingerabdruck“ nachzuweisen.

Metallforschung als Schlüssel

Im Rahmen ihrer Doktorarbeit hat die Wissenschaftlerin Annika Diekmann nun offenbar durch chemische Analyseverfahren Fundstücke der 19. Legion in Kalkriese identifiziert. Diese Legion war im großen Römerlager in Haltern an der Lippe stationiert und nachweislich an den Feldzügen des Varus gegen die aufständischen Germanen zwischen Ems, Weser und Elbe beteiligt.

Archäologen finden römischen Schienenpanzer in Kalkriese Seit 30 Jahren wird in Kalkriese im Osnabrück intensiv nach Spuren einer Schlacht zwischen Römern und Germanen gesucht. Ein weiterer Fund begeistert die Experten: Foto: Wilfried Gerharz Die Wissenschaftler stoßen auf einen nahezu kompletten Schienenpanzer, der im Kampf von einem Soldaten getragen. Foto: Wilfried Gerharz Experten bezeichnen den Fund der antiken Rüstung als außergewöhnlich. „Er ist bislang der älteste und der einzig erhaltene Schienenpanzer“, sagte der kommissarische Leiter der Wissenschaftsabteilung des Museums, Salvatore Ortisi von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Foto: Wilfried Gerharz Obwohl seit der Militärreform des römischen Kaisers Augustus diese Art der Rüstung zur festen Soldaten-Ausstattung der antiken Supermacht gehört habe, gebe es kaum Funde, erklärte der Geschäftsführer des Museums und Parks Kalkriese, Stefan Burmeister. Foto: Wilfried Gerharz Auch aufgrund der Bodenverhältnisse in Norddeutschland sei kaum damit zu rechnen gewesen, dass ein solches Eisenobjekt mehr als 2000 Jahre überdauere. Foto: Wilfried Gerharz Der Laie sieht zunächst nur rostige Fragmente. Für Rebekka Kuiter sind es Puzzleteile einer archäologischen Sensation. Stück für Stück befreit die angehende Restauratorin die Einzelteile des Fundes von Sand, Erde und Rost - und fügt sie wieder zu einer Rüstung der römischen Armee zusammen. Etwa 30 Platten muss sie so aufarbeiten, dass der Ursprungsgegenstand wieder zu sehen sein wird - eine Aufgabe für Jahre. Foto: Wilfried Gerharz Zusammen mit dem Schienenpanzer wurde auch ein Fesselungsinstrument, eine sogenannte Halsgeige, gefunden. Dabei werden die Hände des Gefangenen vor dem Hals fixiert. Die römische Armee führte diese Halsgeigen bei ihren Zügen mit sich, um Kriegsgefangene zu fesseln und sie der Sklaverei zuzuführen. Foto: Wilfried Gerharz Die Fundsituation lege nahe, dass hier ein überlebender römischer Legionär von den siegreichen Germanen mit dem römischen Unterwerfungssymbol gefesselt worden sei. Erstmals sei damit ein archäologischer Fund in Kalkriese gemacht worden, der für ein konkretes individuelles Schicksal eines Kriegsopfers stehe, sagte Burmeister. Foto: Wilfried Gerharz „Der Fund dieses weltweit ersten erhaltenen Schienenpanzers festigt den Ruf Niedersachsens als eines Archäologielandes ersten Ranges“, sagte Kultur- und Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU). Foto: Wilfried Gerharz

In einem Interview erklärte Dr. Stefan Burmeister, Geschäftsführer der „Varusschlacht im Osnabrücker Land gGmbH Museum und Park Kalkriese“, bereits vor zwei Jahren den Ansatz und das Ziel der metallurgischen Untersuchungen: „Die Buntmetalle werden auf die Zusammensetzung ihrer Haupt- und Spurenelemente untersucht. Hier erhält man zunächst einen Einblick in die technischen Legierungen und das römische Metallhandwerk. Über die Zusammensetzung der Spurenelemente versuchen wir einen Schritt weiterzugehen und Fragen der Identität einzelner Legionen zu beantworten.

Es ist denkbar, dass durch die Werkprozesse in den Legionsschmieden sich eine legionsspezifische Zusammensetzung der Spurenelemente ausgebildet hat, die es uns möglich machen könnte, einzelne Legionen anhand der Buntmetalle zu identifizieren. Der Grundgedanke ist, dass die Legionsschmiede einen lokalen/regionalen Pool an Recyclingmetall verwendet haben, über den sich mit der Zeit eine Art metallurgischer Fingerabdruck ausbildet. Wir gucken deshalb auch speziell auf Metallobjekte, die bereits recycelt wurden bzw. die als Verschleißteile typischerweise auch in den Legionsschmieden repariert und ausgetauscht wurden. Für unser Projekt analysieren wir nicht nur unsere Buntmetalle. Da wir den Vergleich brauchen, analysieren wir noch einige Hundert von anderen römischen Standorten, wo wir wissen, welche Legionen sich dort aufgehalten haben.“

Forschung geht weiter

Auf die Frage, ob mit einem positiven Befund einer nachgewiesenen Legion des Varus der endgültig Durchbruch der Varusschlacht-These für Kalkriese erreicht wäre, äußerte sich Burmeister damals so: „Da wir aus den römischen Berichten, wissen, dass sich die Kämpfe über mindestens drei Tage hinzogen und die Varustruppen auf ihrem Weg mehrfach angegriffen wurden, ist immer noch reichlich Platz für andere Orte. Insgesamt würde sich aber die Diskussion vielleicht auch beruhigen. Dennoch glaube ich nicht, dass sich alle Zweifler jemals überzeugen lassen.“ Immerhin scheint nun klar zu sein: Die 19. Legion des Varus mit Sitz in Haltern war an den Kämpfen am Wiehengebirge beteiligt. Das stärkt den Standort von Museum und Park Kalkriese, wenngleich noch ein großes Terrain zu erforschen und zu ergraben ist.

Vor wenigen Jahren kam ein zusammengepresster, aber immerhin fast komplett erhaltener Schienenpanzer eines römischen Legionärs in Kalkriese ans Tageslicht. Foto: Wilfried Gerharz

Das Projekt „Kalkriese als Ort der Varusschlacht? – eine anhaltende Kontroverse“ wird die Forscher an Ort und Stelle sicher auch in den kommenden Jahrzehnten historisch, archäologisch und museal weiter beschäftigen.