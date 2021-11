Kampagne klärt über Wechselwirkungen von Lebensmitteln und Medikamenten auf

Die Pampelmuse wird unterschätzt. Zusammen mit Blutdrucksenkern kann sie für Herzprobleme sorgen. Weil die Apothekerkammer Westfalen-Lippe (AKWL) nach den Worten ihres Vizepräsidenten Frank Dieckerhoff den Eindruck hat, dass mit nüchternen Zahlen kaum jemand das Problem wahrnimmt, startete die AKWL am Dienstagabend im Cineplex in Münster eine Kampagne, die auf die zum Teil lebensgefährlichen Wechselwirkungen von Lebensmitteln und Medikamenten hinweisen soll.

Jedes Jahr mehr als 25.000 Tote

So enthalten Grapefruits „Flavonoide“, die den Abbau mancher Wirkstoffe hemmen. Das kann ihre Konzentration auf ein giftiges Niveau steigern. Jede zehnte Krankenhauseinweisung gehe auf unerwünschte Arzneimittelwirkungen zurück, teilt die Kammer mit. An den Folgen sterben in Deutschland jedes Jahr mehr als 25.000 Menschen. „Wir wollen mit der Kampagne Laien ansprechen. Das müssen wir auf unterhaltsame und provokante Art machen“, meinte Dieckerhoff. Nach dem Motto: „Hast Du Dir schon mal überlegt, mit was du deine Tabletten morgens runterspülst?“

Satirische Inhalte sind eindeutig gekennzeichnet

Die drei satirischen Film-Clips sollen in den sozialen Medien die Patienten erreichen. Auf einer frisch geschalteten Homepage erfahren sie, wie sich „ein Minimum an Wirkung bei einem Maximum an Wechselwirkungen aus Medikamenten herausholen lässt“. So erhöhe Johanniskraut trotz Einnahme der Antibabypille die Chance auf eine ungewollte Schwangerschaft ungemein, Milchprodukte minderten die Wirksamkeit vieler Antibiotika massiv. Die Botschaft des Abends: Wer Antibiotika verschrieben bekommt, sollte deshalb in der Apotheke klären, ob unliebsame Wechselwirkungen drohen oder nicht.

Da Ironie zu Missverständnissen führen kann, macht die Apothekerkammer auf ihrer Wechselwirkung-Homepage deutlich, dass es sich um satirische Inhalte handelt. „Die seriöse Erklärung ist dann nur einen Klick entfernt,“ betont ein Sprecher.