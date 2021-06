Nach dem ersten kompletten Corona-Schuljahr fragen sich viele Eltern: Ist mein Kind am Ende des Schuljahres nur ansatzweise da, wo Gleichaltrige vor Corona waren? Experten sind unterschiedlicher Ansicht: Kinder und Jugendliche müssen nicht fürchten, in der Corona-Pandemie zu viel Stoff zu verpassen, sagt Monika Appler, Leiterin des Dezernats für Berufskollegs in der Bezirksregierung Münster. „Oder wissen Sie noch, was Sie in ihrem Abitur gelernt haben?“, fragt sie. Ihr Kollege Stephan Krems, Leiter des Dezernats für Haupt- und Realschulen, betont, dass vor allem die Kinder (und ihre Eltern), die noch mehrere Jahre zur Schule gehen werden, allen Grund haben, gelassen zu bleiben. „Sie haben alle Zeit der Welt, mögliche Defizite wieder aufzuholen“, sagt er. Der Aufholprozess werde zwei, drei Jahr dauern. Appler hält es für vorstellbar, dass sich viele Lücken schließen, denn: „Die Motivation, zur Schule zu gehen, war noch nie so hoch.“

