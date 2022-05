Katharina Löcken zähmt ein Wildpferd

In einem Jahr sind die Rheinenserin und Avani gute Freunde geworden

Rheine

Am Wochenende werden beim Dülmener Wildpferdefang wieder einjährige Hengste eingefangen. Im vergangenen Jahr hat sich Katharina Löcken aus Rheine eines der gefangenen Wildpferde gekauft. Aber was macht man mit so einem Tier? Ein Besuch.

Von Stefan Werding