Auto des Tatverdächtigen am Bahnhof in Lengerich gefunden

Lienen-Kattenvenne/Lengerich

Staatsanwaltschaft und Polizei haben am Samstagmittag eine Neuigkeit im Fall der tödlichen Messerstiche von Kattenvenne vermeldet: Der Opel Zafira des 45-jährigen Tatverdächtigen wurde am Freitagabend am Pendlerparkplatz des Bahnhofs in Lengerich gefunden.