Kein Interesse mehr an der Corona-Inzidenz?

Die Inzidenz sinkt rasant – und das Robert-Koch-Institut sowie einige Landkreise wie Steinfurt schränken ihre Berichte über Corona-Zahlen ein. Gibt es kein Interesse mehr an der Entwicklung der Neuinfektionen? Wir haben nachgefragt.

Auch die Zahl der PCR-Tests (Foto) und die Zahl der Tests an Teststellen ist in den vergangenen Wochen deutlich gesunken.

Ende März kratzte die bundesweite 7-Tage-Inzidenz noch an der 2000er-Marke, am Mittwoch lag sie laut Robert-Koch-Institut (RKI) nur noch bei 507,1. ­Einige Kreise wie Steinfurt veröffentlichen bereits keine Corona-Zahlen mehr. Selbst das RKI schränkt seine Meldungen ein. Gibt es kein Interesse mehr an der Inzidenz? Wir geben einen Überblick.