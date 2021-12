Kein Schaffner in Sicht

Fahrgäste bei der Bahn wundern sich, dass ihr Impfstatus so selten kontrolliert wird. Dabei hat die Bahn verstärkt 3G-Kontrollen in den Regionalzügen angekündigt. Gespürt hat unsere Autorin Julia Kolmer davon am Mittwoch nichts.

Janine Exner ist in Nieukerk im Kreis Kleve in den Zug der Deutschen Bahn gestiegen. Seit gut zweieinhalb Stunden ist sie unterwegs, ihre Fahrt geht nach Münster. Einmal ist unterwegs ihr Impfstatus kontrolliert worden – als sie beim Umsteigen am Duisburger Bahnhof ein Fast-Food-Restaurant besuchte. Und das, obwohl auch in der Bahn seit dem 24. November gilt, dass Passagiere genesen, geimpft oder getestet sein müssen. Ob sich alle Fahrgäste an die 3G-Regel halten, das will die Deutsche Bahn seit dem gestrigen Mittwoch stärker kontrollieren. Darum sollen auch die Schaffnerinnen und Schaffner bei der Fahrkartenkontrolle den Status des Reisenden überprüfen.