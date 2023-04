Keine Vorkasse bei Corona-Impfungen

Jetzt gibt es also doch eine Einigung über die Kostenübernahme der Corona-Impfungen. Nach dem Auslaufen der Impfverordnung des Bundes am Karfreitag hieß es zunächst, dass Patientinnen und Patienten bei einer Corona-Impfung vorübergehend das Geld vorstrecken müssten.

Doch am Mittwoch verkündete die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) eine Einigung mit den Krankenkassen über die Vergütung. Demnach erfolgen die Corona-Impfungen jetzt in der Regelversorgung.

Corona-Impfungen seit Monaten nur noch schleppend

„Dank der erzielten Einigung müssen Kassenpatientinnen und -patienten in Westfalen-Lippe nicht in Vorleistung treten“, erklärte KVWL-Vorstandschef Dirk Spelmeyer. Die einst stark nachgefragten Corona-Impfungen laufen aber seit Monaten nur noch schleppend.

Bundesweit mehr als 10.000 Impfungen an einem Tag gab es nach Daten des Robert Koch-Instituts zuletzt Anfang Februar. Ende November wurden noch mehr als 100.000 Impfungen an einem Tag verabreicht. Am vergangenen Mittwoch waren es nur noch 2467.

Empfehlungen für dritte und vierte Impfung

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt laut Bundesgesundheitsministerium allen Personen ab zwölf Jahren eine dritte Impfung – und Kindern zwischen fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen mindestens sechs Monate nach der zweiten Impfung.

Der zweite Booster wird demnach für folgende Gruppen empfohlen: Menschen ab 60 Jahren, Bewohner von Pflegeeinrichtungen der Pflege, Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe, Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen sowie Personen ab fünf Jahren mit Immunschwäche oder mit erhöhtem Risiko für schwere Verläufe.