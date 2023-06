Zu wenig Personal: Lange Staus bei der Auto-Zulassung

Foto:

Kritik an langen Wartezeiten in KfZ-Zulassungsstellen hatte es bereits vor der Corona-Pandemie gegeben, unter anderem in großen Städten des Ruhrgebiets. Die Gewerkschaft Verdi hatte schon damals den Behörden vorgeworfen, zu viel Personal eingespart zu haben. Wer nicht persönlich sein Auto oder Motorrad anmelden möchte, kann den Service von Autohäusern oder privaten Anbietern nutzen, die sich um die Zulassung kümmern. Ihnen stehen bei vielen Zulassungsstellen separate Zeitslots zur Verfügung, in denen mehrere Fahrzeuge gebündelt angemeldet werden können. Ein Auto kann in einer Zulassungsstelle angemeldet werden, die für den politischen Bezirk zuständig ist, in dem der Hauptwohnsitz oder Firmensitz des Anmelders ist. Voraussetzung für die Zulassung ist eine Kfz-Haftpflichtversicherung. In immer mehr Kreisen und Städten ist die Kfz-Zulassung online möglich, Voraussetzung sind Personalausweise mit eID-Onlinefunktion, Fahrzeugschein und -brief müssen verdeckte Sicherheitscodes haben.