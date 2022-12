Corona, Grippe, RSV – gleich drei Viren bereiten Kindern und Jugendlichen zurzeit Extra-Stress. Nun machen 65 Ärztinnen und Ärzte mit ihren Teams Überstunden, um Patienten in Westfalen-Lippe zu Weihnachten und in den Tagen danach behandeln zu können.

65 Mediziner in Westfalen-Lippe greifen den Notdienst-Praxen in den nächsten Tagen unter die Arme.

In den nächsten Tagen werden 65 Haus- und Kinderärzte mit ihren Teams ihre Praxen öffnen, um kranken Kindern besser helfen zu können. Das hat die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) angekündigt. Sie hätten sich kurzfristig dazu bereit erklärt, ab Heiligabend bis Mitte Januar zu arbeiten. Beteiligt sind Praxen überall in Westfalen-Lippe.

Dr. Dirk Spelmeyer, Vorstandsvorsitzender der KVWL, sagt: „Damit bilden wir ein imposantes Bollwerk vor den Kinderkliniken, wo die Situation derzeit wirklich dramatisch ist.“ Dafür würden die Mitarbeitenden in den Praxen trotz ihrer bisher schon „extremen Arbeitsbelastung“ statt Geschenken ihre Praxistüren öffnen.

Drei Infektionswellen kreuzen sich

An den Weihnachtstagen ist das Angebot allerdings auf die Zeiten von 8 bis 12 Uhr beschränkt. Der Sprecher der KVWL, Stefan Kuster, erklärt: „Für uns war die Freiwilligkeit entscheidend.“ Die Vereinigung habe niemanden, der ohnehin schon am Limit ist, dienstverpflichten wollen, sagt er. Das zusätzliche Angebot solle den regulären Notfalldienst ergänzen und entlasten. Nach seinen Worten ist das Patientenaufkommen lokal unterschiedlich. Die Ärzte seien zunächst dort eingesprungen, wo das Patientenaufkommen in den vergangenen Tagen und Wochen besonders hoch war.

RSV-Infektion: So erkennen Eltern einen schweren Verlauf In den ersten zwei Lebensjahren macht fast jedes Kind eine Infektion mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (kurz: RSV) durch. Eltern sind in Sorge: Was sind Anzeichen für einen schweren Verlauf? Und kann ich mein Kind schützen? Ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin gibt Antworten. Foto: dpa/Marijan Murat Was macht eine RSV-Infektion für die Kleinen so tückisch?Der Chefarzt Sven Armbrust der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums in Neubrandenburg erklärt: Mit RSV könne man sich in jedem Alter infizieren. Am meisten gefährdet seien jedoch die ganz kleinen Kinder - zwischen null und sechs Monaten. „Was beim großen Geschwisterkind vielleicht etwas Rotz in den oberen Atemwegen ist, kann bei den ganz Kleinen Atemnot sein“. Laut dem Kinderarzt greift das Virus das Lungengerüst an, was den Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid im Blut erschwert. Und: Bei Säuglingen ist die Anatomie der Atemwege ohnehin sehr viel feiner - und damit empfindlicher. Eine RSV-Infektion kann daher zu einer Bronchiolitis führen, einer Entzündung der kleinen Bronchien, oder zu einer Lungenentzündung - Fälle, die oft im Krankenhaus behandelt werden müssen. Foto: dpa/Nicolas Armer Laut dem Kinderarzt greift das Virus das Lungengerüst an, was den Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid im Blut erschwert. Und: Bei Säuglingen ist die Anatomie der Atemwege ohnehin sehr viel feiner - und damit empfindlicher. Eine RSV-Infektion kann daher zu einer Bronchiolitis führen, einer Entzündung der kleinen Bronchien, oder zu einer Lungenentzündung - Fälle, die oft im Krankenhaus behandelt werden müssen. Foto: IMAGO/Maskot RSV-Infektion: Was sind Anzeichen?Eltern sollten alle Anzeichen ernstnehmen, die auf Atemnot hindeuten. Manchmal bewegen sich laut Armbrust die Nasenflügel des Kindes beim Atmen besonders deutlich. Oder an den Rippen oder oben am Hals zieht sich mit jedem Atemzug die Haut nach innen. Ein pfeifendes, zischendes oder knisterndes Ausatmen ist auch ein Alarmzeichen. Bei den ganz Kleinen kommt oft Trinkschwäche dazu. Manchmal steckt nur eine verstopfte Nase dahinter. Ob es aber der Rotz in der Nase ist oder eine Entzündung der Atemwege - das können nur der Arzt oder die Ärztin beurteilen. Foto: IMAGO/ZUMAwire Ein weiteres Alarmzeichen sind bläulich verfärbte Lippen. Sie weisen darauf hin, dass bereits ein Sauerstoffmangel im Gewebe vorliegt. „Das alles sind Alarmsignale, die Eltern auf jeden Fall dazu bringen sollten, das Kind beim Arzt vorzustellen“, sagt Armbrust. Auch dann, wenn die Infektion mit hohem Fieber einhergeht. Denn das spricht oft dafür, dass im Körper noch eine zweite Infektion - mit Bakterien - vorhanden ist. Denn das RS-Virus ist ein Türöffner für andere Erreger wie etwa Pneumokokken. Foto: IMAGO/addictive Stock Wann sollten Eltern Hilfe holen?„Es gilt die Faustregel: Je kleiner die Kinder sind, desto schneller sollte man jemanden draufschauen lassen“, sagt Armbrust. Heißt: Hat der Anderthalbjährige Schnupfen und niest, ohne Anzeichen für Atemnot, „kann man bis zum nächsten Tag warten mit dem Kinderarztbesuch“, so Armbrust. Hat der Säugling aber Atemnot, sollte man mit dem Abklären nicht zu lange warten - und besser zur Notfallambulanz aufbrechen, wenn die Kinderarztpraxis gerade nicht geöffnet ist. Foto: dpa/Sebastian Gollnow Welche Kinder sind besonders gefährdet?Kinder mit angeborenen Erkrankungen des Herzens oder der Lunge oder neurologischen Erkrankungen haben ein erhöhtes Risiko dafür, dass die RSV-Infektion bei ihnen schwer verläuft. Das gilt auch für Frühgeborene. Diese Kinder können durch eine passive Immunisierung geschützt werden. Palivizumab ist ein Antikörper, der Kindern in der RSV-Saison, alle vier Wochen gespritzt werden kann. Diese passive Immunisierung wird nur Kindern empfohlen, die den Risikogruppen angehören. Laut Armbrust sind allerdings rund zwei Drittel der Kinder, die derzeit stationär behandelt werden, kein Teil der Risikogruppe. Foto: dpa/Sven Pförtner Kann ich verhindern, dass mein Kind in Kontakt mit den Virus kommt?„Der Erreger ist da. Einigeln geht nicht.“ Schließlich zirkuliert das RS-Virus nicht nur unter den Kleinen. Und: Das Virus kann in der Luft oder auf Oberflächen bleiben und sich auf diesem Wege übertragen. Aber die bekannten Hygieneregeln können das Risiko einer Infektion etwas senken. „Wer die Haustür durchschreitet geht Hände waschen“, so der Rat von Armbrust. Was das Immunsystem unterstützt, damit es seinen Job möglichst gut machen kann: ausreichend trinken. Hundertprozentigen Schutz vor einer RSV-Infektion gibt aber nicht. Vor allem dann nicht, wenn es noch ein Geschwisterkind gibt, das schon in die Kita geht. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Dass von 676 Kinderärztinnen und -ärzten und 5153 Hausärztinnen und Hausärzten nur 65 zusätzlich ihre Praxen öffnen, erklärt Kuster damit, dass es sich um ein Zusatzangebot zum regulären Kinder-Notfalldienst handele. „Es geht hier also nicht um einen ergänzenden ,normalen‘ Praxisbetrieb“, erklärte er auf Nachfrage.

Eltern müssen mit Wartezeiten rechnen

Laut KVWL ist in den vergangenen Wochen die Zahl der Patienten in den Kinder- und Jugendarztpraxen deutlich gestiegen, insbesondere im Notfalldienst. Dort habe sich die Patientenzahl im Vergleich zu früheren Grippesaisons phasenweise verdoppelt. Der Grund: Zurzeit würden sich drei Infektionswellen kreuzen: Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei, Influenza und RSV kommen hinzu. „Dessen müssen sich die Menschen bewusst sein“, sagt der Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe (ÄKWL), Hans-Albert Gehle.

Die KVWL hat nach eigenen Angaben die Personalkapazitäten an den 23 Standorten in Westfalen-Lippe erhöht, um die Kinder und Jugendlichen versorgen zu können. Dabei habe sie an einigen Standorten zusätzlichen Raum für Hilfesuchende geschaffen, um die Ansteckungsgefahr zu verringern.

Laut KVWL bieten die Praxen– nach heutigem Stand - bis zum 11. Januar 120 zusätzliche Sprechstunden an. Jeder Patient werde behandelt, allerdings müssten Eltern weiterhin mit Wartezeiten rechnen. „Wir appellieren zudem, nur bei tatsächlichen Notfällen die Notfallpraxen aufzusuchen“, bittet Dr. Volker Schrage, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KVWL.

Pflegekräfte am Limit

Nach Gehles Worten sind die Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken und den Praxen mit ihren Mitarbeitern oder den Pflegekräften am Limit, oft schon darüber hinaus. Deshalb forderte er dazu auf, „weiter gegenseitig Rücksicht zu nehmen, auch in einer Zeit, in der die Menschen zusammenkommen möchten, um das Weihnachtsfest oder den Jahreswechsel zu feiern.“ Es gelte weiterhin, sich selbst und andere zu schützen.

Kindernotdienst per Videosprechstunde Foto: Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) bietet Eltern mit kranken Kindern einen digitalen Notdienst. Ab Heiligabend können sie mittwochs von 16 bis 22 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 22 Uhr anrufen, um eine Einschätzung zum Gesundheitszustand ihres Kindes zu erhalten. Die Eltern müssen dafür die neue Hotline 0211 / 5970 7284 anrufen. Danach erhalten sie per Link den Zugang in ein virtuelles Wartezimmer, wo der Arzt oder die Ärztin sie begrüßt. Eltern aus Regionen außerhalb des Rheinlands werden nach Angaben eines KVNO-Sprechers nicht abgewiesen.



patienten.kvno.de/kindernotdienst ...

Gehle rät dringend dazu, bei Bedarf eine Schutzmaske zu tragen, Abstand zu halten oder sich vor einem Besuch in Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern zu testen, um so besonders vulnerable Gruppen zu schützen“. Das biete die beste Möglichkeit, um die aktuellen Ansteckungswellen einzudämmen und das Gesundheitssystem zu entlasten. Krankheitsbedingter Personalmangel in den Kliniken und Arztpraxen sowie Lieferengpässe bei Arzneimitteln würden das medizinische Versorgungsproblem zusätzlich verschärften.

Welche Praxen sich zusätzlich am Kinder-Notfalldienst beteiligen, lässt sich unter folgender Adresse herausfinden: www.kvwl.de/erweiterter_kindernotfalldienst.

Eltern, die eine telefonischen Nachfrage haben, wählen am besten die Nummer 116 117. Dazu rät der Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche, St. Franziskus Hospital, in Ahlen.