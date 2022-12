Kindernotdienst zieht ein positives Fazit

In den Notdienstpraxen für Kinder ist es über Weihnachten offenbar ruhiger zugegangen, als zuvor befürchtet worden war. Dazu beigetragen haben wohl auch die 65 Haus- und Kinderarztpraxen in Westfalen-Lippe, die sich nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KVWL) freiwillig bereiterklärt hatten, an den Feiertagen mit zusätzlichen Sprechstunden die durch grassierende Infektionen angespannte Situation zu entlasten.

In den 23 regulären Kindernotfalldienst-Praxen in Westfalen-Lippe sind nach Zählung des Verbands an den drei Weihnachtsfeiertagen 7500 Patienten behandelt worden – das seien 50 Prozent mehr als im Vorjahr. „Die KVWL hatte darauf bereits im Vorhinein reagiert und die Personalkapazitäten erhöht, um die Versorgung weiter gewährleisten zu können, an einigen Standorten wurden zudem die Räumlichkeiten erweitert“, erklärte die Vereinigung.

Auch zum Jahreswechsel unterstützen Arztpraxen die Notfallkliniken. Eine Übersicht findet sich auf der KVWL-Internetseite. Patienten sollten vor dem Praxisbesuch anrufen, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden. Hilfe gibt es auch unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116 117.