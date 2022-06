„Ich mache weiter, weil ich an die Kirche glaube“

Die Kirche steckt in einer tiefgreifenden Krise und kämpft mit hohen Austritts­zahlen. Menschen, die sich für die Kirche engagieren, berichten uns von ihrer Gefühlslage, ihrer Zerrissenheit – und warum sie dennoch nicht aus der Kirche austreten.

Zwischen Enttäuschung und Einsatz: Maximilian Fölix (o.l.), Anne-Kristin Obst (Mitte), Anna Andrick (o.r.), Hans-Georg Hollenhorst (u.r.) und Ralf Ellwardt (u.l.).

Rund zwei Wochen nach der Veröffentlichung der erschütternden Missbrauchsstudie für das Bistum Münster folgte jetzt die Kirchenstatistik für das Jahr 2021 mit dramatischen Höchstwerten bei den Austrittszahlen, deutschlandweit und in der Region. Die katholische Kirche steckt in einer tiefgreifenden Krise. Doch auch die Evangelische Kirche kämpft mit hohen Austritts­zahlen. Frauen und Männer, die sich seit Jahren für die Kirche engagieren, berichten uns von ihrer Gefühlslage und ihrer Zerrissenheit. Trotz allem gehen sie ihren Weg in der Kirche weiter – und nennen dafür Gründe.