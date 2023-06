Lawine bei Kirchenaustritten wird erwartet

Die Zahl der Kirchenaustritte wächst seit Jahren nahezu unaufhaltsam. Deutschland verändert sich. Immer weniger Menschen gehören einer christlichen Konfession an. 2022 wurden weniger als 22 Millionen katholische und weniger als 20 Millionen evangelische Kirchenmitglieder gezählt und damit weniger als 50 Prozent der deutschen Bevölkerung.

Eine Projektion der Kirchen geht davon aus, dass 2060 nur noch 30 Prozent katholisch oder evangelisch sein werden. Das bedeutet auf lange Sicht nicht nur eine personelle und spirituelle Auszehrung, sondern wird sich auch massiv auf die finanzielle und wirtschaftliche Kraft der Kirchen auswirken. Diese zählen immerhin mit ihren caritativen und diakonischen Einrichtungen zu den größten Arbeitgebern im Landes.

Schock für die EKD

Bereits im Frühjahr hatte die Evangelische Kirche ihre Zahlen vorgelegt und dabei einen neuen Rekord-Mitgliederverlust verzeichnet. Wie die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) im März mitteilte, waren 2022 rund 19,1 Millionen Deutsche (22,7 Prozent der Bevölkerung) evangelisch, rund 575.000 weniger als ein Jahr zuvor. Das entsprach einem Rückgang von 2,9 Prozent. 2022 übertraf die Zahl der Kirchenaustritte sogar erstmals die der Sterbefälle. Rund 380.000 Frauen und Männer traten aus der evangelischen Kirche aus, 100.000 und damit gut 35,7 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Zahl der Sterbefälle blieb mit 365.000 ungefähr auf dem Niveau des Vorjahrs. Die Zahl der Kirchenaustritte überstieg die Zahl von 2021 um ungefähr 40.000, damit lag die Austrittsquote bei 1,9 Prozent - ebenfalls ein Rekord. Zwar erreichte die Zahl der Taufen mit 165.000 wieder das Niveau vor der Corona-Pandemie, das konnte den Verlust insgesamt aber nicht wettmachen. Die Angaben beruhen auf den gemeldeten vorläufigen Zahlen zum Stichtag 31. Dezember aus den 20 Gliedkirchen der EKD.

Kurschus besorgt

Die EKD-Ratsvorsitzende und westfälische Präses Annette Kurschus nannte die Entwicklung der Mitgliederzahlen „bedrückend“– nicht zuletzt für alle, die sich haupt- und ehrenamtlich in der evangelischen Kirche engagierten. Der hohe Anstieg bei den Austritten bereite ihr Sorgen. Laut einer Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD von 2022 spielt die „Kosten-Nutzen-Abwägung“ offenbar eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung, aus der Kirche auszutreten. Einige Landeskirchen konnten im vergangenen Jahr auch einen Zusammenhang mit den gestiegenen Lebenshaltungs- und Energiekosten beobachten.

Offizielle Mitgliederzahlen für die 27 katholischen Bistümer sollen voraussichtlich an diesem Mittwoch, 28. Juni, vorliegen. Eine Stichprobe der münsterschen Bistumszeitung "Kirche und Leben" bei Pfarreien im Bistum und bei den Amtsgerichten ließen aber schon im März ebenfalls einen neuen Negativ-Rekord bei den Kirchenaustritten erwarten.

Viele Gründe

Bei den Kirchenaustritten hat man es, wie in der Katholischen Kirche, aktuell mit speziellen Gründen wie dem Missbrauchsskandal und der Vertuschung, aber, und das zeigt ein Blick auf die Evangelische Kirche in Deutschland, zugleich mit langfristigen Ursachen zu tun. Überschritten die höchsten jähr­lichen Austrittsraten bis 2018 eigentlich nie die Ein-Prozent-Marke, so steuern sie nun auf zwei Prozent zu.

Aber die Tendenz, die Kirchenmitgliedschaft nicht mehr als unbedingt erforderlich anzusehen, kündigte sich bereits in den 1960er Jahren an. Der Kirchenaustritt ist, wie der Religionssoziologe Detlev Pollack im Interview erläuterte, also meistens nicht einfach nur Ausdruck eines spontanen Ärgers, sondern hat seinen Grund darin, dass Glaube und Religion immer mehr Menschen gleichgültig sind. Eine langfristige Entfremdung geht dem Kirchenaustritt voraus. Die religiöse Indifferenz, die Individualisierung und Pluralisierung sind entscheidende Faktoren. Das wird gerade in der Evangelischen Kirche deutlich.

Münster, Stadt der Kirchen: Auch in der Bischofsstadt bereiten die anhaltend hohen Kirchenaustrittszahlen große Sorge. Foto: Stadt Münster

Ärger mit dem Synodalen Weg

Fest steht: Seit der zweiten Hälfte der 1960er Jahre haben wir es in Deutschland mit steigenden Austrittszahlen in den beiden großen Kirchen zu tun. Die Zahlen in der EKD waren dabei absolut und prozentual in der Regel höher, mit zwei Ausnahmen: 2010 und 2021. 2010 wurden die Fälle ­sexuellen Missbrauchs am Canisius-Kolleg in Berlin aufgedeckt. 2021 gab es die Turbulenzen um das Missbrauchsgutachten in Köln und die Rolle des Kardinals Woelki.

Die Wirren um den Kölner Erzbischof setzen sich fort, aber es wäre wohlfeil, ihn allein für die neuen Austrittsspitzenwerte haftbar zu machen. Allein der Blick auf den dornigen „Synodalen Weg“ in Deutschland, von einer kleinen bischöflichen Minderheit permanent gebremst respektive blockiert und mit ständigem Misstrauen aus Rom bitter getränkt, hat selbst bei vielen gutwilligen Katholiken für jenen Tropfen gesorgt, der das Fass zum Überlaufen bringt. Das wird nun auch in den Austrittszahlen durchschlagen.

Kleine Gruppen statt Volkskirche

Für beide Kirchen gilt: Analyse, Beteuerung und Schockzustand sind nur kurzfristig hilfreich. Aufstehen, reformieren, engagieren, Glauben teilen, Netzwerke bilden, Nähe zeigen: Das sind nach Auffassung von Kirchenbeobachtern schon eher Wege, die in die Zukunft weisen.

Manche Experten gehen sogar davon aus, dass die alte Sozialstruktur der Kirche in einigen Jahrzehnten ganz neuen Modellen kleiner Gruppen und Familienkirchen weicht. Manche befürchten aber auch, dass dann Rechthaberei und Elitedenken oder gar neue Fundamentalismen zurückkehren. Die Volkskirche alten Zuschnitts hatte natürlich gesellschaftlichen Einfluss und Bindekräfte in alle Volksschichten hinein. Diese alte Volkskirche wird aber wohl, da sind sich Experten einig, wohl nicht zurückkehren.