Eltern bangen um Kita-Plätze

Foto:

Unter dreijährige Kinder: Seit dem 1. August 2013 haben Kinder zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr einen gesetzlichen Anspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte oder auf Tagespflege.

Ab drei Jahren bis zum Schuleintritt: Seit 1996 gilt in Deutschland der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für jedes Kind im Alter vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Vor rund fünf Jahren verabschiedete der Bundestag dann das sogenannte Gute-Kita-Gesetz, mit dem die Qualität in Kitas - Betreuung, angemessene Räume, aber auch niedrigere oder keine Kosten für die Eltern - verbessert werden sollte. Es wurde vor rund einem Jahr vom Kitaqualitätsgesetz abgelöst.

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule: Das entsprechende Gesetz wurde zwar vor zwei Jahren verabschiedet, an der Umsetzung arbeiten die Länder und Kommunen derzeit. Konkret sieht das Gesetz vor, dass jedes Kind, das ab 2026 eingeschult wird, in den ersten vier Schuljahren Anspruch auf einen Ganztagsplatz erhält. Den erforderlichen Ganztagsausbau unterstützt der Bund wie auch schon den Kitaausbau mit Finanzhilfen. Die Kommunen kritisieren allerdings, dass das Gesetz nicht so wie geplant umsetzbar sei. Es mangele an Räumlichkeiten und Fachkräften. (kna)