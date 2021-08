Klaus Ehling: "Kreis Steinfurt liegt optimal in Europa - alles spricht für eine gute Weiterentwicklung"

Als Vorstand von Münsterland e.V. kümmert sich Klaus Ehling ist mit einem Team von rund 50 fest-angestellten und zeitweiligen Projekt-Mitarbeitern um die Marke, das Markenimage und die Vermarktung unser aller Heimatregion. Im Gespräch mit unserer Redaktion über den Kreis Steinfurt bewertet er die Ist-Situation - und wirft einen Blick in die Glaskugel.

Der Mann kennt den Kreis Steinfurt. Kennt ihn gut. Klaus Ehling kommt von hier, wie man landläufig so sagt. Inzwischen ist er 60 geworden. Das Leben hat ihn in Bocholt – wo er mal CDU-Bürgermeister war – heimisch werden lassen. Doch da ist immer noch viel Liebe, viel Zuneigung für das „Hiärtken van die Wiärlt“ – für Wettringen, wo er geboren, wo er groß geworden ist. Und für den Kreis Steinfurt, in dem er sich auskennt.