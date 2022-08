Kleinkind bei Unfall schwer verletzt

Ein einjähriges Kind wurde am Mittwoch durch einen Quadunfall schwer verletzt. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, kam es aufgrund unglücklicher Umstände zu dem Vorfall.

Demnach geschah der Unfall am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr in der Bauernschaft Quantwick bei Ahaus-Wüllen. Ein 34-Jähriger Mann aus Ahaus wollte auf einem Privatgrundstück ein achtjähriges Kind auf seinem Quad mitnehmen. Beim Aufsteigen berührte das Mädchen den Gashebel am Lenker, während der Motor des Fahrzeugs noch lief. Dadurch setzte sich das Quad in Bewegung und erfasste das einjährige Kind, das vor dem Fahrzeug stand.

Das schwer verletzte Kind wurde laut Polizei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.