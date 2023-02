Kollision mit Baum: Vier Verletzte nach Unfall

In der Bauernschaft Tüllinghoff im Kreis Coesfeld kollidierte ein 18-Jähriger mit einem Baum. Er hatte noch drei Insassen im Auto.

Vier Personen wurden bei einem Autounfall in Lüdinghausen verletzt.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10. Februar) befuhr ein 18-jähriger den Gutschenkweg in Richtung Tüllinghofer Straße. In einer Linkskurve geriet der Lüdinghauser mit seinem Auto rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

In dem Auto saßen noch drei weitere Mitfahrer aus Lüdinghausen und Olfen. Alle vier Personen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Sie erlitten nur leichte Verletzungen.